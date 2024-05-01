На «Сортавале» «Форд» столкнулся с бетономешалкой и перелетел ограждение. Кувырок в кювет попал на видео

Столкновение с бетономешалкой отправило на обочину легковую машину во Всеволожском районе Ленинградской области. В больницу увезли
Как сообщили в
Молодого человека, управлявшего «Фордом», госпитализировали с тяжёлыми травмами. Его
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Столкновение с бетономешалкой отправило на обочину легковую машину во Всеволожском районе Ленинградской области. В больницу увезли
Как сообщили в
Молодого человека, управлявшего «Фордом», госпитализировали с тяжёлыми травмами. Его
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