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    На «Сортавале» «Форд» столкнулся с бетономешалкой и перелетел ограждение. Кувырок в кювет попал на видео

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    Столкновение с бетономешалкой отправило на обочину легковую машину во Всеволожском районе Ленинградской области. В больницу увезли 20-летнего водителя и его юную пассажирку.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 41-м километре трассы «Сортавала» незадолго до половины пятого часа вечера 1 мая. По предварительным данным, водитель «Форд Фокуса» не выдержал боковую дистанцию, по касательной задел попутный грузовой «Мерседес». От удара легковая налетела на металлическое ограждение и кувыркнулась в кювет.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Молодого человека, управлявшего «Фордом», госпитализировали с тяжёлыми травмами. Его 18-летняя пассажирка поступила к медикам в состоянии средней степени тяжести.

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