Школьники устроили драку в парке Сосновка. Двое уехали в полицию, один — в больницу

Парк в Выборгском районе Петербурга оказался слишком тесным для двух юных компаний. В ход пошли кулаки и перцовый баллончик.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 мая, вмешательство полиции в Сосновке потребовалось два дня назад. В седьмом часу вечера в экстренную службу позвонил 15-летний , рассказавший, что в парке избивают его друга-ровесника.



Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что общего языка не нашли две компании. Потасовка началась, когда от более многочисленной группы отделился молодой человек и начал задирать двух подростков. Его товарищи попытались разнять завязавшуюся драку, кто-то из участников распылил содержимое газового баллончика.

