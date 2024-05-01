Школьники устроили драку в парке Сосновка. Двое уехали в полицию, один — в больницу

Парк в Выборгском районе Петербурга оказался слишком тесным для двух юных компаний. В ход пошли кулаки и перцовый баллончик.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 мая, вмешательство полиции в Сосновке потребовалось два дня назад. В седьмом часу вечера в экстренную службу позвонил
Подоспевший на место наряд патрульно-постовой службы выяснил, что общего языка не нашли две компании. Потасовка началась, когда от более многочисленной группы отделился молодой человек и начал задирать двух подростков. Его товарищи попытались разнять завязавшуюся драку, кто-то из участников распылил содержимое газового баллончика.
По данным «Фонтанки», полицейские задержали двух девятиклассников, им также по 15 лет. После опроса из отдела их забрали родители.
«Один из пострадавших позже обратился в больницу, где у него диагностировали ушибы и оказали медицинскую помощь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — рассказали в ведомстве.