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    Сенат США принял проект закона о запрете на импорт российского урана

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    Законопроект о запрете российского урана принял сенат США, документ отправили на подпись президенту Байдену. Об этом 1 мая сообщает Bloomberg. Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания, сообщает издание.

    До сих пор Россия была для Штатов крупнейшим поставщиком обогащенного урана, она поставляла в страну почти четверть радиоактивного металла, который использовался в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов, приводит издание данные Министерства энергетики США. Поставки приносили России порядка 1 миллиарда долларов в год, восполнение поставок может стать сложной задачей. В конечном итоге принятое решение может привести к удорожанию стоимости обогащенного урана на 20%.

    Условие о долгосрочном запрете российского урана поставил конгресс, который ранее выделил 2,7 миллиарда долларов на поддержку урановой промышленности США. Отказ от российского урана Белый дом назвал приоритетом национальной безопасности, пишет Bloomberg, поскольку зависимость от него создает риск для экономики США и гражданской атомной промышленности.

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