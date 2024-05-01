Сенат США принял проект закона о запрете на импорт российского урана

Законопроект о запрете российского урана принял сенат США, документ отправили на подпись президенту Байдену. Об этом 1 мая сообщает Bloomberg. Закон вступит в силу через 90 дней после его подписания, сообщает издание.



До сих пор Россия была для Штатов крупнейшим поставщиком обогащенного урана, она поставляла в страну почти четверть радиоактивного металла, который использовался в качестве топлива для более чем 90 коммерческих реакторов, приводит издание данные Министерства энергетики США. Поставки приносили России порядка 1 миллиарда долларов в год, восполнение поставок может стать сложной задачей. В конечном итоге принятое решение может привести к удорожанию стоимости обогащенного урана на 20%.

