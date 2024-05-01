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    «Отдыхаем после тропического угара». Пассажиров отмененного рейса с Пхукета поселили в 5-звездном отеле

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    Пассажиров рейса, задержавшегося на сутки на Пхукете, разместили в пятизвездочном отеле Wyndham royal Lee Phuket, 1 мая рассказал «Фонтанке» читатель.

    «На удивление все оперативно и собранно. Через час ожидания около 20:10 в транзитной зоне дали горячую еду, еще через час организовали выдачу багажа, аннулирование выездной визы и расселение в гостиницу Wyndham royal Lee Phuket. Завтра организован завтрак и ужин за счет туроператора. В 14:00 должны отправить в аэропорт для вылета в Петербург», — поделился он.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В общей сложности на Пхукете застряли, по данным авиакомпании, 415 туристов, многие были с детьми, и даже с младенцами. Гостиница, где их расселили, по словам читателя, отличная: есть бассейн, огромная территория с парком. Сейчас все пассажиры уже разбрелись по номерам.

    «Отдыхаем после всего этого тропического угара», — говорит петербуржец.

    Его самого отмена рейса на сутки заставила понервничать: домашних, как и работодателя, он предупредил о задержке, но на работе придется брать день за свой счет.

    Рейс WZ3074 должен был вылететь с Пхукета в 17:25 по местному времени. Пассажиров пригласили на посадку, но через некоторое время вернули в здание аэропорта. В контактном центре авиакомпании Red Wings сообщили, что вылет сдвинут на сутки. Самолёт, который должен был приземлиться сегодня около полуночи, теперь ждут в 23:55 2 мая.

    Фото: читатель «Фонтанки»

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