Туристы из Петербурга застряли в Таиланде. Их самолёт задержан на сутки

Отдых на Пхукете незапланированно затянулся для более чем четырёхсот туристов из Петербурга. Те, кто рассчитывал поработать в короткую неделю, пропустят минимум один из двух рабочих дней.



О задержке рейса WZ3074 «Фонтанке» 1 мая сообщил читатель. Он должен был вылететь в 17:25 по местному времени и, по данным местного аэропорта, отправление прошло без эксцессов. По словам читателя, пассажиров действительно пригласили на посадку, но через некоторое время вернули в здание аэропорта.



В контактном центре авиакомпании Red Wings сообщили, что вылет сдвинут на сутки. По информации онлайн-табло Пулково, самолёт, который должен был приземлиться около полуночи, теперь ждут в 23:55 2 мая.

