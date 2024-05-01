Туристы из Петербурга застряли в Таиланде. Их самолёт задержан на сутки

Отдых на Пхукете незапланированно затянулся для более чем четырёхсот туристов из Петербурга. Те, кто рассчитывал поработать в короткую неделю, пропустят минимум один из двух рабочих дней.
О задержке рейса WZ3074 «Фонтанке» 1 мая сообщил читатель. Он должен был вылететь в 17:25 по местному времени и, по данным местного аэропорта, отправление прошло без эксцессов. По словам читателя, пассажиров действительно пригласили на посадку, но через некоторое время вернули в здание аэропорта.
В контактном центре авиакомпании Red Wings сообщили, что вылет сдвинут на сутки. По информации онлайн-табло Пулково, самолёт, который должен был приземлиться около полуночи, теперь ждут в 23:55 2 мая.
«В целях обеспечения безопасности полётов авиакомпания была вынуждена задержать рейс WZ3074. На время ожидания все пассажиры (415 человек) заселены в гостиницу. Вылет в Санкт-Петербург планируется завтра в 17:30 по местному времени. Авиакомпания приносит всем пассажирам извинения за доставленные неудобства», — уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Red Wings.