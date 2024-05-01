15 лучших телесериалов мая: «Доктор Кто», «Бриджертоны», «Эрик» — выбор «Фонтанки»

«Дядя Лёша», «Красные линии», «Калимба» и «Фарма» будут задавать тон в российском «сериалостроении» в конце весны. А ещё ожидаются экранизация «Шардлейка», новые сезоны «Хитростей» и «Бриджертонов», а также
«Я знаю, кто тебя убил»
Психологический триллер о мести
Где/когда: Wink — с 1 мая 2024
Первомай озарится многообещающим отечественным психологическим триллером о мести с Александром Яценко и Юлией Снигирь — «Я знаю, кто тебя убил». По сюжету в московском цирке похищают трёхлетнюю девочку. Киднепперу (Александр Яценко) не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.
«Я знаю, кто тебя убил» — экранизация романа Любови Бариновой «Ева», изданного в 2019 году и соединившего в себе сразу два литературных жанра — триллер и психологический роман. Сделать из него достойную сериальную адаптацию взялся Денис Уточкин, сценарист «Обычной женщины» и один из продюсеров того самого «Слова пацана». Съёмки проходили в июне — августе 2023 года. Как режиссёр к проекту была прикреплена актриса Софья Райзман, но в процессе постпродакшена разразился лютый скандал и было принято решение о её выходе из проекта и исключении имени из титров. Зато имена актёров никуда не делись: помимо Яценко и Снигирь, в сериале снялись Михаил Тройник, Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин-мл. и Мария Смольникова.
Автор: youtube.com/Wink
«Дядя Лёша»
Краудплизер народного юмора
Где/когда: Kion — с 1 мая 2024
«Дядя Лёша» — добрая комедия о простом дворнике из города Рыбинска, который на самом деле оказывается не так уж и прост. Каждую ночь он надевает маску, садится на велосипед и совершает дерзкие ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот из детского дома, в котором он работает, всем самым необходимым, и восстановить социальную справедливость.
Вдохновение для создания сериала «Дядя Леша» творческая группа, уже ответственная за другую народную комедию — «Кибердеревня», искала в вечной советской классике — фильмах Эльдара Рязанова и Льва Кулиджанова; а линию, которая заключается в противостоянии дяди Лёши и следователя Павлова, выстроили в духе популярных детективных сериалов. Роль рыбинского Родин Гуда сыграл Тимофей Трибунцев, а компанию ему составили Анна Уколова («Домашний арест»), Сергей Лавыгин («Горько!»), Григорий Дудник («Патриот») и Светлана Суханова («Полицейский с Рублевки»).
Автор: youtube.com/kionru
«Шардлейк» / Shardlake
Детектив времён Тюдоров
Где/когда: Hulu — с 1 мая 2024
И снова Англия времён Тюдоров, то есть XVI века! 1 мая состоится цифровой релиз сериала с нотками детектива, исторических фактов и головокружительных приключений: экранизация книжного цикла «Шардлейк». Литературная серия
Автор: youtube.com/hulu
«Хитрости» / Hacks
Комедия про женский стендап
Где/когда: Max — со 2 мая 2021
Радостное событие — на стриминг возвращается с новым третьим сезоном комедийный телесериал «Хитрости» — самая смешная история про женский стендап, причём даже лучше его самого! Напомним, что в центре сюжета — комик-королева Дебора Вэнс, которая нанимает молодого автора, чтобы освежить репертуар. В итоге девушка попадает в злой и забавный мир стендапа, но со временем обнаруживает себя словно в отношениях с дисфункциональной семьёй.
В новых сериях к своим ролям вернутся Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер. Ну а приглашёнными звёздами сезона станут Джей Смит-Камерон (Джерри из сериала «Наследники»), Хелен Хант, Кристина Хендрикс, Кристофер Ллойд, Джордж Уоллес и Дэн Букатински.
«Мужчина в полный рост» / A Man In Full
Напряжённая драма про риелтора
Где/когда: Netflix — со 2 мая 2024
Создатель таких телепроектов, как «Практика», «Юристы Бостона» и «Большая маленькая ложь», сценарист и продюсер Дэвид Келли без дела не сидит! В начале мая Netflix явит миру новую драму, сценарий которой он написал, — «Мужчина в полный рост». Это экранизация одноимённого романа-бестселлера американского писателя Тома Вулфа, изданного в 1998 году. В центре сюжета — настоящий воротила рынка недвижимости Атланты — Чарли Крокер. Но в один прекрасный момент его империя начинает рушиться, и самому богатому человеку мегаполиса грозит банкротство и не только.
Главную роль в шестисерийном телепроекте сыграл Джефф Дэниелс. В остальных ролях заняты Дайан Лэйн, Уильям Джексон Харпер, Люси Лью, Билл Кэмп, Том Пелфри, Сара Джонс, Амл Амин и Реджина Кинг, которая, кстати, стала ещё и одним из режиссёров мини-сериала.
«Татуировщик из Освенцима» / The Tattooist of Auschwitz
Военная драма про концлагерь
Где/когда: Peacock — со 2 мая 2024
Американский стриминг Peacock приготовил громкую майскую телепремьеру — мини-сериал в копродукции с британским Sky «Татуировщик из Освенцима», драму о Холокосте, основанную на реальной истории Людвига Соколова, в 1942 году попавшего в концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау (Аушвиц). Там он становится помощником лагерного татуировщика и встречает заключённую девушку Гиту. Влюбившись, они пытаются помочь друг другу выжить в нечеловеческих условиях.
Главные роли в мини-сериале сыграли Джона Хауэр-Кинг и Анна Прухняк. Харви Кейтель воплотил на экране Людвига Соколова спустя 60 лет, когда он рассказывает свою историю писательнице Хезер Моррис, её роль сыграла Мелани Лински. Роман был издан в январе 2018 года и переведён на многие языка мира, включая русский.
«Тёмная материя» / Dark Matter
Фантастический триллер о параллельных реальностях
Где/когда: Apple TV+ — с 8 мая 2024
Стриминг Apple TV+ продолжает осваивать жанр сай-фая — нас ждёт новый научно-фантастический сериал «Тёмная материя» по мотивам одноимённого романа Блейка Крауча, автора трилогии «Сосны», по которой 10 лет назад под руководством
Автор: youtube.com/AppleTV
«Доктор Кто» / Doctor Who
Британский сай-фай про вечного супердоктора
Где/когда: Disney+ — с 10 мая 2024
Важная премьера — возвращается долгоиграющий британский сай-фай «Доктор Кто». Нас ждёт новый
Если кто подзабыл, то напоминаем, что Доктор Кто все 60 лет своего телеэфира — представитель инопланетной расы Повелителей времени, путешествующий в пространстве и времени при помощи устройства под названием ТАРДИС, что выглядит как синяя полицейская телефонная будка. Восемь серий
Автор: youtube.com/DoctorWho
«Бриджертоны» / Bridgerton
Альтернативная история из телевселенной Шонды Раймс
Где/когда: Netflix — с 16 мая 2024
Соскучились по «Бриджертонам»? А они уже тут как тут — 16 мая Netflix выпускает третий сезон своего квази-исторического телесериала про британскую аристократию времён Регентства (1810–1820 годы). Продюсирует телепроект Шонда Раймс, голливудская телехищница, которая превратила цикл романов писательницы Джулии Куинн в фантасмагорию всеобщего расового равенства.
Итак, великосветское лондонское семейство Бриджертонов всеми силами пытается вырваться из круговорота сплетен, интриг и прочей несусветицы высшего общества Англии начала XIX века. Центральными персонажами новых серий станут Колин Бриджертон, третий сын Бриджертонов, в исполнении Люка Ньютона, и его визави Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан), младшая дочь семейства Фезерингтонов и близкая подруга Элоизы Бриджертон.
Как мы уже знаем, она-то и является той самой анонимной и скандальной сплетницей леди Уислдаун, обличающей в своей газетёнке светский Лондон. Новый сезон «Бриджертонов» будет разделён на два части: первые четыре серии выйдут на Netflix 16 мая, а оставшиеся эпизоды — 13 июня.
Автор: youtube.com/Netflix
«Внешние сферы» / Outer Range
Вестерн с элементами космической фантастики
Где/когда: Amazon Prime Video — с 16 мая 2024
Amazon Prime Video как главный конкурент Netflix пытается забить «Бриджертонов» премьерой второго сезона своего неплохого телепроекта «Внешние сферы». Владелец ранчо, сражающийся за свою землю и семью, обнаруживает непостижимую тайну на диких просторах Вайоминга и вынужден противостоять Великому Неизвестному как на личном, так и на космическом уровне. В новых сериях сюжет углубляется в тайны, связанные с загадочной дырой на западной части ранчо семьи Эббот, а Ройал и его жена Сесилия борются за сохранение семьи после внезапного исчезновения внучки. В главных ролях всё те же: Джош Бролин, Лили Тейлор, Имоджен Путс, Уилл Пэттон и другие. Кстати, Бролин решил попробовать себя и в режиссуре — снял парочку серий этого сезона.
Автор: youtube.com / PrimeVideo
«Красные линии»
Спин-офф сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной
Где/когда: START — с 16 мая 2024
Онлайн-кинотеатр START запускает для своих подписчиков драму «Красные линии» — спин-офф сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной в роли бизнес-коуча «тёти Лены», которая впервые появилась в третьем сезоне материнского телесериала. В шести новых эпизодах расскажут историю персонажа Гагариной за три года до её переезда в Москву, где она стала популярной писательницей. К роли литературного агента и мужа главной героини возвращается Ростислав Бершауэр, также в касте Илья Любимов, Александра Флоринская, Алексей Маклаков и др. Режиссёр-постановщик — Гамлет Дульян («Последователи», «Мы»).
«Калимба»
Психологический детектив с Фёдором Бондарчуком
Где/когда: Okko — с 16 мая 2024
Стриминг Okko, наконец-то, выпускает детектив «Калимба», которому удалось зацепить кинообозревателей ещё в феврале на модном кинофестивале ORIGINAL+ (кстати, проект получил сразу три награды смотра, включая важный приз за самый ожидаемый тайтл сезона). Итак, Фёдор Бондарчук играет эксцентричного и амбициозного профессора психиатрии: Виктор Мещерский проводит опасный эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Последующее расследование расскажет о настоящих мотивах профессора и свяжет воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента. В сериале «Калимба» (это, между прочим, африканский ударный щипковый музыкальный инструмент класса ламеллафонов или щипковых идиофонов — в данном случае используется как аллегория на «маленькую психологическую музыку») представлена целая россыпь топовых актёров — от Алёны Михайловой до Константина Плотникова, от Лизы Шакиры до Сергея Горошко, от Юлии Волковой до Петра Скворцова и Сергея Гармаша
«Расплата»
Криминальная драма с Леонидом Бичевиным
Где/когда: Wink — с 16 мая 2024
Все, кто не задействован в «Калимбе», снялись в «Расплате» — новом криминальном телесериале платформы Wink. Главного героя Александра Юматова можно назвать современным «решалой». Но кроме решения непубличных трудностей публичных персон, он должен разбираться и в проблемах своей полукриминальной семьи. Юматову предстоит стать сообщником собственной матери, только что вернувшейся из тюрьмы за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли её отца… В ролях: Леонид Бичевин, Анатолий Кот, Джульетта Казакевич (Шабанова), Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин, Шамиль Мухамедов, Эрика Булатая, Сергей Легостаев, Михаил Алипа.
«Фарма»
Криминальное драмеди в декорациях Петербурга
Где/когда: Premier — с 23 мая 2024
В общей обойме российских потенциальных телехитов не хватало только чего-нибудь петербургского — стриминг Premier 23 мая выложит «Фарму». Это криминальное драмеди про парня, который вместе с друзьями открывает подпольную лабораторию, чтобы варить недоступное в России лекарство, жизненно необходимое его младшему брату, страдающему миодистрофией. В главных ролях «Фармы», снятой в Петербурге: Никита Павленко (Breaking Bad встречает «Закон каменных джунглей / ЗКД») и звезда свежей экранизации «Сто лет тому вперёд» по Киру Булычёву Марк Эйдельштейн. В сериале также снялись: Сергей Гилёв, Александр Головин, Светлана Степанковская, Дарья Руденок и другие. Между прочим, у «Фармы» есть и социальная миссия — создательница проекта Мария Кравченко хочет подсветить проблему дорогостоящих лекарств для редких заболеваний.
Автор: youtube.com / PREMIER
«Эрик» / Eric
Триллер про одержимого отца
Где/когда: Netflix — с 30 мая 2024
Ну и завершится эта холодная весна
Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»