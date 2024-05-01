15 лучших телесериалов мая: «Доктор Кто», «Бриджертоны», «Эрик» — выбор «Фонтанки»

Фото: кадр из сериала «Доктор Кто» / Doctor Who 2024 г. Поделиться Поделиться





«Дядя Лёша», «Красные линии», «Калимба» и «Фарма» будут задавать тон в российском «сериалостроении» в конце весны. А ещё ожидаются экранизация «Шардлейка», новые сезоны «Хитростей» и «Бриджертонов», а также 15-й «Доктор Кто». Мы выбрали главное.



«Я знаю, кто тебя убил» Психологический триллер о мести

Где/когда: Wink — с 1 мая 2024

Первомай озарится многообещающим отечественным психологическим триллером о мести с Александром Яценко и Юлией Снигирь — «Я знаю, кто тебя убил». По сюжету в московском цирке похищают трёхлетнюю девочку. Киднепперу (Александр Яценко) не нужен выкуп, им движет жажда мести. Главный герой заставит родителей страдать так, как страдает сам, лишившись единственного близкого человека. Они так и не узнают, кто их наказал. Чтобы понять, за что он мстит, нужно отправиться в прошлое.



«Я знаю, кто тебя убил» — экранизация романа Любови Бариновой «Ева», изданного в 2019 году и соединившего в себе сразу два литературных жанра — триллер и психологический роман. Сделать из него достойную сериальную адаптацию взялся Денис Уточкин, сценарист «Обычной женщины» и один из продюсеров того самого «Слова пацана». Съёмки проходили в июне — августе 2023 года. Как режиссёр к проекту была прикреплена актриса Софья Райзман, но в процессе постпродакшена разразился лютый скандал и было принято решение о её выходе из проекта и исключении имени из титров. Зато имена актёров никуда не делись: помимо Яценко и Снигирь, в сериале снялись Михаил Тройник, Евгения Симонова, Ольга Озоллапиня, Александр Ильин-мл. и Мария Смольникова.



Автор: youtube.com/Wink

«Дядя Лёша» Краудплизер народного юмора

Где/когда: Kion — с 1 мая 2024

«Дядя Лёша» — добрая комедия о простом дворнике из города Рыбинска, который на самом деле оказывается не так уж и прост. Каждую ночь он надевает маску, садится на велосипед и совершает дерзкие ограбления домов местных богачей, чтобы обеспечить сирот из детского дома, в котором он работает, всем самым необходимым, и восстановить социальную справедливость.



Вдохновение для создания сериала «Дядя Леша» творческая группа, уже ответственная за другую народную комедию — «Кибердеревня», искала в вечной советской классике — фильмах Эльдара Рязанова и Льва Кулиджанова; а линию, которая заключается в противостоянии дяди Лёши и следователя Павлова, выстроили в духе популярных детективных сериалов. Роль рыбинского Родин Гуда сыграл Тимофей Трибунцев, а компанию ему составили Анна Уколова («Домашний арест»), Сергей Лавыгин («Горько!»), Григорий Дудник («Патриот») и Светлана Суханова («Полицейский с Рублевки»).



Автор: youtube.com/kionru

«Шардлейк» / Shardlake Детектив времён Тюдоров

Где/когда: Hulu — с 1 мая 2024

И снова Англия времён Тюдоров, то есть XVI века! 1 мая состоится цифровой релиз сериала с нотками детектива, исторических фактов и головокружительных приключений: экранизация книжного цикла «Шардлейк». Литературная серия К. Дж. Сэнсома стартовала в 2003 году и принесла автору несколько ценных наград. В настоящий момент британец готовит к релизу восьмую часть цикла. Главным героем истории стал горбун и юрист Мэттью Шардлейк, живущий во времена правления Генриха VIII Тюдора и участвующий то в расследовании загадочных преступлений, то в поисках невероятных сокровищ. В 2007 году адаптацией книг интересовалась Би-би-си. На главную роль претендовал Кеннет Брана, но в последний момент проект заглох. В итоге актёр снялся в другом сериале Би-би-си — «Валландер». Спустя 16 лет «Шардлейк» получил второй шанс на экранизацию. В качестве постановщика стартового сезона выступил Джастин Чэдвик, который прекрасно знаком с костюмными драмами по работе над фильмом «Ещё одна из рода Болейн» всё про того же Генриха VIII. В главных ролях в мини-сериале по первому роману снялись: Артур Хьюз, Шон Бин и Энтони Бойл.



Автор: youtube.com/hulu

«Хитрости» / Hacks Комедия про женский стендап

Где/когда: Max — со 2 мая 2021

Радостное событие — на стриминг возвращается с новым третьим сезоном комедийный телесериал «Хитрости» — самая смешная история про женский стендап, причём даже лучше его самого! Напомним, что в центре сюжета — комик-королева Дебора Вэнс, которая нанимает молодого автора, чтобы освежить репертуар. В итоге девушка попадает в злой и забавный мир стендапа, но со временем обнаруживает себя словно в отношениях с дисфункциональной семьёй.

В новых сериях к своим ролям вернутся Джин Смарт и Ханна Эйнбиндер. Ну а приглашёнными звёздами сезона станут Джей Смит-Камерон (Джерри из сериала «Наследники»), Хелен Хант, Кристина Хендрикс, Кристофер Ллойд, Джордж Уоллес и Дэн Букатински.



Фото: скриншот youtube.com/ Поделиться Поделиться





«Мужчина в полный рост» / A Man In Full Напряжённая драма про риелтора

Где/когда: Netflix — со 2 мая 2024

Создатель таких телепроектов, как «Практика», «Юристы Бостона» и «Большая маленькая ложь», сценарист и продюсер Дэвид Келли без дела не сидит! В начале мая Netflix явит миру новую драму, сценарий которой он написал, — «Мужчина в полный рост». Это экранизация одноимённого романа-бестселлера американского писателя Тома Вулфа, изданного в 1998 году. В центре сюжета — настоящий воротила рынка недвижимости Атланты — Чарли Крокер. Но в один прекрасный момент его империя начинает рушиться, и самому богатому человеку мегаполиса грозит банкротство и не только.



Главную роль в шестисерийном телепроекте сыграл Джефф Дэниелс. В остальных ролях заняты Дайан Лэйн, Уильям Джексон Харпер, Люси Лью, Билл Кэмп, Том Пелфри, Сара Джонс, Амл Амин и Реджина Кинг, которая, кстати, стала ещё и одним из режиссёров мини-сериала.



Фото: скриншот youtube.com/ Поделиться Поделиться





«Татуировщик из Освенцима» / The Tattooist of Auschwitz Военная драма про концлагерь

Где/когда: Peacock — со 2 мая 2024

Американский стриминг Peacock приготовил громкую майскую телепремьеру — мини-сериал в копродукции с британским Sky «Татуировщик из Освенцима», драму о Холокосте, основанную на реальной истории Людвига Соколова, в 1942 году попавшего в концентрационный лагерь Освенцим-Биркенау (Аушвиц). Там он становится помощником лагерного татуировщика и встречает заключённую девушку Гиту. Влюбившись, они пытаются помочь друг другу выжить в нечеловеческих условиях.



Главные роли в мини-сериале сыграли Джона Хауэр-Кинг и Анна Прухняк. Харви Кейтель воплотил на экране Людвига Соколова спустя 60 лет, когда он рассказывает свою историю писательнице Хезер Моррис, её роль сыграла Мелани Лински. Роман был издан в январе 2018 года и переведён на многие языка мира, включая русский.



Фото: скриншот youtube.com/ Поделиться Поделиться





«Тёмная материя» / Dark Matter Фантастический триллер о параллельных реальностях

Где/когда: Apple TV+ — с 8 мая 2024

Стриминг Apple TV+ продолжает осваивать жанр сай-фая — нас ждёт новый научно-фантастический сериал «Тёмная материя» по мотивам одноимённого романа Блейка Крауча, автора трилогии «Сосны», по которой 10 лет назад под руководством М. Найта Шьямалана сняли не совсем интересный сериал с Мэттом Диллоном. На этот раз в центре сюжета — физик из Чикаго в исполнении Джоэла Эдгертона, который оказывается в альтернативной вселенной, где его жизнь сложилась совсем иначе. Он пытается вернуться обратно к своим жене и сыну через ряд параллельных реальностей, но его альтернативная версия хочет совершенно другого. Также в ролях в «Тёмной материи»: Дженнифер Коннелли, Алиси Брага и Джимми Симпсон, а шоураннером телеадаптации стал сам Крауч.



Автор: youtube.com/AppleTV

«Доктор Кто» / Doctor Who Британский сай-фай про вечного супердоктора

Где/когда: Disney+ — с 10 мая 2024

Важная премьера — возвращается долгоиграющий британский сай-фай «Доктор Кто». Нас ждёт новый 14-й сезон (с учётом возрождения телесериала в XXI веке — а так этот сезон уже 40-й по счёту в общей хронологии), в котором мы увидим 15-ю реинкарнацию Доктора! На этот раз в угоду социальной повесточке он стал чернокожим — теперь роль Доктора Кто играет Шути Гатва из популярного молодёжного телесериала «Сексуальное просвещение». У нового Доктора Кто в продолжении будет две спутницы! При этом говорят, что они будут путешествовать по галактикам втроём. Спутницу Руби Сандэй играет британская актриса Милли Гибсон. А с 15-го сезона добавится и вторая спутница в исполнении актрисы Варады Сету.



Если кто подзабыл, то напоминаем, что Доктор Кто все 60 лет своего телеэфира — представитель инопланетной расы Повелителей времени, путешествующий в пространстве и времени при помощи устройства под названием ТАРДИС, что выглядит как синяя полицейская телефонная будка. Восемь серий 14-го сезона выйдут на стрим-сервисе Disney+, что позволило увеличить бюджет сериала и пригласить звёзд в разные эпизоды. От больших гонораров не отказались: Джонатан Грофф, Джинкс Монсун и Индира Варма.



Автор: youtube.com/DoctorWho

«Бриджертоны» / Bridgerton Альтернативная история из телевселенной Шонды Раймс



Где/когда: Netflix — с 16 мая 2024

Соскучились по «Бриджертонам»? А они уже тут как тут — 16 мая Netflix выпускает третий сезон своего квази-исторического телесериала про британскую аристократию времён Регентства (1810–1820 годы). Продюсирует телепроект Шонда Раймс, голливудская телехищница, которая превратила цикл романов писательницы Джулии Куинн в фантасмагорию всеобщего расового равенства.

Итак, великосветское лондонское семейство Бриджертонов всеми силами пытается вырваться из круговорота сплетен, интриг и прочей несусветицы высшего общества Англии начала XIX века. Центральными персонажами новых серий станут Колин Бриджертон, третий сын Бриджертонов, в исполнении Люка Ньютона, и его визави Пенелопа Фезерингтон (Никола Кохлан), младшая дочь семейства Фезерингтонов и близкая подруга Элоизы Бриджертон.



Как мы уже знаем, она-то и является той самой анонимной и скандальной сплетницей леди Уислдаун, обличающей в своей газетёнке светский Лондон. Новый сезон «Бриджертонов» будет разделён на два части: первые четыре серии выйдут на Netflix 16 мая, а оставшиеся эпизоды — 13 июня.



Автор: youtube.com/Netflix

«Внешние сферы» / Outer Range Вестерн с элементами космической фантастики

Где/когда: Amazon Prime Video — с 16 мая 2024

Amazon Prime Video как главный конкурент Netflix пытается забить «Бриджертонов» премьерой второго сезона своего неплохого телепроекта «Внешние сферы». Владелец ранчо, сражающийся за свою землю и семью, обнаруживает непостижимую тайну на диких просторах Вайоминга и вынужден противостоять Великому Неизвестному как на личном, так и на космическом уровне. В новых сериях сюжет углубляется в тайны, связанные с загадочной дырой на западной части ранчо семьи Эббот, а Ройал и его жена Сесилия борются за сохранение семьи после внезапного исчезновения внучки. В главных ролях всё те же: Джош Бролин, Лили Тейлор, Имоджен Путс, Уилл Пэттон и другие. Кстати, Бролин решил попробовать себя и в режиссуре — снял парочку серий этого сезона.



Автор: youtube.com / PrimeVideo

«Красные линии» Спин-офф сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной

Где/когда: START — с 16 мая 2024

Онлайн-кинотеатр START запускает для своих подписчиков драму «Красные линии» — спин-офф сериала «Бывшие» с Полиной Гагариной в роли бизнес-коуча «тёти Лены», которая впервые появилась в третьем сезоне материнского телесериала. В шести новых эпизодах расскажут историю персонажа Гагариной за три года до её переезда в Москву, где она стала популярной писательницей. К роли литературного агента и мужа главной героини возвращается Ростислав Бершауэр, также в касте Илья Любимов, Александра Флоринская, Алексей Маклаков и др. Режиссёр-постановщик — Гамлет Дульян («Последователи», «Мы»).



Фото: скриншот youtube.com / START Поделиться Поделиться





«Калимба» Психологический детектив с Фёдором Бондарчуком

Где/когда: Okko — с 16 мая 2024

Стриминг Okko, наконец-то, выпускает детектив «Калимба», которому удалось зацепить кинообозревателей ещё в феврале на модном кинофестивале ORIGINAL+ (кстати, проект получил сразу три награды смотра, включая важный приз за самый ожидаемый тайтл сезона). Итак, Фёдор Бондарчук играет эксцентричного и амбициозного профессора психиатрии: Виктор Мещерский проводит опасный эксперимент, в рамках которого под ложным предлогом запирает в подвале жертв и их обидчиков, скрывая свои истинные цели. Последующее расследование расскажет о настоящих мотивах профессора и свяжет воедино запутанные истории всех участников жестокого эксперимента. В сериале «Калимба» (это, между прочим, африканский ударный щипковый музыкальный инструмент класса ламеллафонов или щипковых идиофонов — в данном случае используется как аллегория на «маленькую психологическую музыку») представлена целая россыпь топовых актёров — от Алёны Михайловой до Константина Плотникова, от Лизы Шакиры до Сергея Горошко, от Юлии Волковой до Петра Скворцова и Сергея Гармаша и т. д.



Фото: скриншот youtube.com / Онлайн-кинотеатр Okko Поделиться Поделиться





«Расплата» Криминальная драма с Леонидом Бичевиным

Где/когда: Wink — с 16 мая 2024

Все, кто не задействован в «Калимбе», снялись в «Расплате» — новом криминальном телесериале платформы Wink. Главного героя Александра Юматова можно назвать современным «решалой». Но кроме решения непубличных трудностей публичных персон, он должен разбираться и в проблемах своей полукриминальной семьи. Юматову предстоит стать сообщником собственной матери, только что вернувшейся из тюрьмы за убийство из мести. Много лет назад неизвестные безжалостно расстреляли её отца… В ролях: Леонид Бичевин, Анатолий Кот, Джульетта Казакевич (Шабанова), Сергей Юшкевич, Владислав Котлярский, Игорь Жижикин, Шамиль Мухамедов, Эрика Булатая, Сергей Легостаев, Михаил Алипа.



Фото: youtube.com / Wink Поделиться Поделиться





«Фарма» Криминальное драмеди в декорациях Петербурга

Где/когда: Premier — с 23 мая 2024

В общей обойме российских потенциальных телехитов не хватало только чего-нибудь петербургского — стриминг Premier 23 мая выложит «Фарму». Это криминальное драмеди про парня, который вместе с друзьями открывает подпольную лабораторию, чтобы варить недоступное в России лекарство, жизненно необходимое его младшему брату, страдающему миодистрофией. В главных ролях «Фармы», снятой в Петербурге: Никита Павленко (Breaking Bad встречает «Закон каменных джунглей / ЗКД») и звезда свежей экранизации «Сто лет тому вперёд» по Киру Булычёву Марк Эйдельштейн. В сериале также снялись: Сергей Гилёв, Александр Головин, Светлана Степанковская, Дарья Руденок и другие. Между прочим, у «Фармы» есть и социальная миссия — создательница проекта Мария Кравченко хочет подсветить проблему дорогостоящих лекарств для редких заболеваний.



Автор: youtube.com / PREMIER

«Эрик» / Eric Триллер про одержимого отца

Где/когда: Netflix — с 30 мая 2024



Ну и завершится эта холодная весна 2024-го мощным мини-сериалом «Эрик» с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. События разворачиваются в Нью-Йорке 1980-х . Винсент, кукольник и создатель популярного детского телешоу, не может смириться с тем, что его сын Эдгар пропал без вести по дороге в школу. Однажды Винсент находит рисунки сына, на которых изображена кукла-марионетка Эрик. Отчаявшийся отец становится одержим мыслью, что стоит показать Эрика по телевизору — и мальчик вернётся. Тем временем семья и детективы замечают, что поведение мужчины становится все более деструктивным. Шестисерийный триллер Эби Морган, сценаристки «Железной леди» и «Часа», основан на реальной истории. В сериале также снялись: Габи Хоффманн, Кларк Питерс, Дэвид Денман и Дэн Фоглер. Сняла «Эрика» режиссёр Люси Форбс.



Фото: Netflix.com Поделиться Поделиться





Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

