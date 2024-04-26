В кино — романтическая комедия «Любви не бывает» со звездой «Оттепели»

1 мая на экраны выходит ромком режиссера Дмитрия Фикса «Любви не бывает». Дело происходит в Петербурге. Главных героев играют звезда «Оттепели» Аня Чиповская и Владимир Яглыч («Моя большая семья»).
Катя после неудачных отношений окончательно разочаровалась в мужчинах и их способности любить. По соседству с ней поселяется Саша, который как раз воплощает всё то, что бесит Катю: он холостяк, который меняет партнерш, как перчатки. Катя решает перевоспитать самоуверенного бабника и играет над ним довольно злые шутки: оставляет его голым в парке, например. Но, конечно, от ненависти до любви — один шаг.
18+
Матвей Пирогов