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    В кино — романтическая комедия «Любви не бывает» со звездой «Оттепели»

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    Фото: vlgfilm.ru
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    1 мая на экраны выходит ромком режиссера Дмитрия Фикса «Любви не бывает». Дело происходит в Петербурге. Главных героев играют звезда «Оттепели» Аня Чиповская и Владимир Яглыч («Моя большая семья»).

    Катя после неудачных отношений окончательно разочаровалась в мужчинах и их способности любить. По соседству с ней поселяется Саша, который как раз воплощает всё то, что бесит Катю: он холостяк, который меняет партнерш, как перчатки. Катя решает перевоспитать самоуверенного бабника и играет над ним довольно злые шутки: оставляет его голым в парке, например. Но, конечно, от ненависти до любви — один шаг.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru

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