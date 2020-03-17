Finanсial Times: УЕФА завтра объявит о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу может быть перенесён из-за коронавируса. Как 16 марта пишет Finanсial Times со ссылкой на собственные источники, УЕФА может объявить о решении уже завтра.



По данным издания, специалисты готовятся поменять даты чемпионата, чтобы позволить завершить розыгрыши национальных чемпионатов, прерванные из-за коронавируса, и избежать многомиллиардных ударов по бизнесу. Как сообщают источники FT, игры ведущих лиг планируется возобновить до конца лета, после угасания вспышки коронавируса (если она произойдет).

