Finanсial Times: УЕФА завтра объявит о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу может быть перенесён из-за коронавируса. Как 16 марта пишет Finanсial Times со ссылкой на собственные источники, УЕФА может объявить о решении уже завтра.
По данным издания, специалисты готовятся поменять даты чемпионата, чтобы позволить завершить розыгрыши национальных чемпионатов, прерванные из-за коронавируса, и избежать многомиллиардных ударов по бизнесу. Как сообщают источники FT, игры ведущих лиг планируется возобновить до конца лета, после угасания вспышки коронавируса (если она произойдет).
15 марта сообщалось о том, что после экстренного совещания УЕФА может передвинуть Евро-2020 на декабрь. Напомним, из-за пандемии коронавируса уже отменили Лигу Чемпионов и Лигу Европы.
Главный европейский футбольный турнир должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Среди городов-площадок значится и Петербург: тут планировалось принимать матчи группового этапа с участием сборных России, Бельгии, Дании и Финляндии, а также один из четвертьфиналов турнира.