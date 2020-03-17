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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 00:30
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Finanсial Times: УЕФА завтра объявит о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу может быть перенесён из-за коронавируса. Как 16 марта пишет Finanсial Times со ссылкой на собственные источники, УЕФА может объявить о решении уже завтра.

По данным издания, специалисты готовятся поменять даты чемпионата, чтобы позволить завершить розыгрыши национальных чемпионатов, прерванные из-за коронавируса, и избежать многомиллиардных ударов по бизнесу. Как сообщают источники FT, игры ведущих лиг планируется возобновить до конца лета, после угасания вспышки коронавируса (если она произойдет).

15 марта сообщалось о том, что после экстренного совещания УЕФА может передвинуть Евро-2020 на декабрь. Напомним, из-за пандемии коронавируса уже отменили Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Главный европейский футбольный турнир должен был проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Среди городов-площадок значится и Петербург: тут планировалось принимать матчи группового этапа с участием сборных России, Бельгии, Дании и Финляндии, а также один из четвертьфиналов турнира.

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