Japan Tobacco изменила цепочки поставок, чтобы защитить бизнес в России

Лидер табачного рынка в России японская компания Japan Tobacco сохранит свой бизнес в РФ, чтобы удовлетворить инвесторов,
Часть поставок производитель табачных изделий перенаправит через Турцию, а ключевой персонал перевел в Гонконг, пишет РБК.
По словам Масамичи Терабатаке, на долю России пришлось порядка 20% общей прибыли, которая по итогам 2023 года составила
В 2023 году оборот петербургского завода табачных изделий ООО «Петро», который принадлежит японской табачной корпорации, вырос с 55,9 до 73,2 млрд рублей, а после убытка в 1,4 млрд рублей в 2022 году компания получила рекордные 13,2 млрд рублей чистой прибыли.