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    Japan Tobacco изменила цепочки поставок, чтобы защитить бизнес в России

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    Лидер табачного рынка в России японская компания Japan Tobacco сохранит свой бизнес в РФ, чтобы удовлетворить инвесторов, 1 мая сообщает Financial Times со ссылкой на генерального директора Масамичи Терабатаке.

    Часть поставок производитель табачных изделий перенаправит через Турцию, а ключевой персонал перевел в Гонконг, пишет РБК.

    По словам Масамичи Терабатаке, на долю России пришлось порядка 20% общей прибыли, которая по итогам 2023 года составила 3 млрд долларов. После начала СВО на Украине Japan Tobacco не исключала возможности продажи своего бизнеса в России, но в итоге решила его сохранить, но приостановить инвестиционную и маркетинговую деятельность.

    В 2023 году оборот петербургского завода табачных изделий ООО «Петро», который принадлежит японской табачной корпорации, вырос с 55,9 до 73,2 млрд рублей, а после убытка в 1,4 млрд рублей в 2022 году компания получила рекордные 13,2 млрд рублей чистой прибыли.

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