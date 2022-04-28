Japan Tobacco рассматривает возможность продажи своего бизнеса в РФ

Производитель табака Japan Tobacco рассматривает возможность продажи своего бизнеса в России из-за ситуации на Украине, сообщается 28 апреля в отчете компании.



«Учитывая сложную и непредсказуемую обстановку, JT Group продолжает оценивать различные варианты своего бизнеса в России, включая потенциальную передачу права собственности», — сказано в отчете Japan Tobacco. Группа также сообщает, что в России работает ‎4000 сотрудников компании.

Japan Tobacco — одна из крупнейших табачных компаний, производитель таких брендов, как Winston, Mevius, Camel, LD и «Петр I». В начале марта Japan Tobacco заявили, что приостанавливают инвестиции и рекламу в России из-за военной операции на Украине. У компании четыре российских завода, в том числе в Петербурге. Выручка ООО «ДЖ.Т.И. РОССИЯ» в прошедшем году превысила 343 млрд рублей, чистая прибыль — 28 млрд рублей. Японские акционеры в 2021 году получили дивиденды в размере 32,2 млрд рублей. А всего только за последние пять лет общий объем дивидендов превысил 165 млрд рублей.