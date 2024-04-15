Все у них нормально. Иностранные фирмы в Петербурге увеличили выручку, у некоторых — рекордная прибыль

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Эмин Джафаров/Коммерсантъ Фото: Поделиться Поделиться





Большая часть зарегистрированных в Петербурге крупных компаний с иностранным участием отчитались перед налоговой о своем заработке за 2023 год. Одни, уйдя из страны окончательно, регистрируют нулевые показатели, другим же удалось получить рекордные результаты — несмотря на простой.



Пиво и сигареты Сезон публикации бухгалтерской отчетности российских компаний подходит к концу. О результатах отчитываются в том числе те организации, которые до сих пор полностью принадлежат зарубежным компаниям из «недружественных» стран. В Петербурге крупнейшей из них стала «Балтика». Пивоваренная компания в прошлом году перешла под управление государства, но формально до сих пор принадлежит датской Carlsberg Group. По итогам 2023 года российская «дочка» пивоваренной корпорации увеличила выручку со 100,7 до 109,3 миллиарда рублей, но впервые за последние пять лет зафиксировала убыток — 28,1 млрд рублей против прибыли на уровне 5–10 миллиардов в предыдущие годы.



Следом идет петербургский завод табачных изделий ООО «Петро», принадлежащий японской табачной корпорации Japan Tobacco International. Несмотря на то, что объемы производства табачных изделий в России снижаются (по данным Росстата, в 2023 году оно упало на 10,2% в натуральном выражении, в 2022-м — на 7,1%), оборот производителей растет (за 2023 год на 12,2% в миллиардах рублей). Выручка «Петро» в 2023 году выросла с 55,9 до 73,2 млрд рублей. Также после убытка в 1,4 млрд рублей в 2022 году компания получила рекордные 13,2 млрд рублей чистой прибыли. «Прописанная» в Ленобласти «дочка» JTI «Крес Нева» также показала рост выручки (до 8,5 млрд рублей) и чистую прибыль (1,28 млрд рублей) после убытка в 2022 году.



Рост показателей демонстрирует и основное юрлицо Japan Tobacco в России, зарегистрированное в Москве. Выручка ООО «Дж.Т.И. Россия» увеличилась на 11,6%, с 430,8 до 480 млрд рублей, чистая прибыль — с 43,5 до 47,2 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом темпы роста снизились. Так, выручка по итогам 2022 года превышала результат 2021-го на четверть, чистая прибыль — в полтора раза. Корпорация планирует сохранить свой бизнес в России.

Газировка и еда Бывшее «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия», которое после событий 24 февраля называется «Мултон партнерс», зарегистрировано в Москве, но не чуждо Петербургу. В городе у знаменитого американского производителя безалкогольных напитков есть производственная площадка, которая вошла в контур российского бизнеса «Кока-Колы» после приобретения петербургского производителя соков «Мултон».



Бизнес, судя по отчетности, чувствует себя неплохо. Выручка «Мултон партнерс» выросла, с 74 до 77 млрд рублей, чистая прибыль тоже — более чем вдвое, с 4,6 до 10,3 млрд рублей. АО «Мултон» также сообщило о росте выручки с 43 до 46,7 млрд рублей, а вот его чистая прибыль, наоборот, ненамного сократилась. Она составила 6,3 млрд против 8,2 годом ранее.

Пока производитель шоколадок и кормов для животных ООО «Марс» не обновило результаты (судя по наличию в магазинах его продуктов, у него все хорошо), стабильный рост показывает «дочка» мексиканской «Группы Бимбо», которая изготавливает выпечку, в том числе поставляемую в сети ресторанов быстрого питания. Выручка московского «Бимбо Кьюэсар Рус» увеличилась с 4,7 до 6,3 млрд, чистая прибыль превысила 1,3 миллиарда после 755 миллионов годом ранее. При этом принадлежащее американской Mondelez International «Чипита Санкт-Петербург», известное по круассанам 7days и Chipicao, сократило и выручку и прибыль — до 6,3 млрд и 665,5 млн рублей соответственно.



Британский производитель продуктов питания, бытовой химии и средств личной гигиены Unilever, один из четырех заводов которого находится в Петербурге, «выручил» почти на 27% меньше, чем в 2022 году — 62 млрд рублей против 84,9 годом ранее. Чистая прибыль ООО «Юнилевер Русь» тоже снизилась — на 46,74%, с 9,2 до 4,9 млрд. После событий 24 февраля компания сообщила, что прекратила поставки своей продукции в Россию и экспорт товаров с ее территории, при этом решила продолжить работу в стране в ограниченном виде.



Такие разные немцы Выручка немецкого фармпроизводителя «Б. Браун» составила 13,8 млрд рублей, что немного выше показателя 2022 года. При этом чистая прибыль ООО «Б. Браун Медикал» существенно сократилась, с 1,47 миллиарда рублей до 28,5 миллионов. Компания выпускает оборудование и медицинские изделия в области хирургии, анестезиологии, интенсивной терапии, медицины неотложных состояний и общей терапии, а также инфузионные растворы и клиническое питание. Кроме того, в Петербурге у нее работает нефрологический центр на 150 пациентов. Из интересного, на протяжении 2020–2022 годов организация платила щедрые дивиденды в размере 900 млн — 1,3 млрд рублей в год. В 2023 году выплаты тоже были, но сократились аж до 182,5 млн рублей.



Еще один яркий представитель немецкого бизнеса в Петербурге — производитель строительных материалов «Кнауф». Компания отказалась закрывать свои предприятия в России. Ее российские активы распределены по нескольким юрлицам, однако если суммировать результаты крупнейших из них, совокупная выручка составит не менее 31 млрд рублей, совокупная чистая прибыль — 4,37 миллиарда. По сравнению с предыдущим годом первый показатель снизился на считанные проценты, второй — более чем на 17%.

Говоря о немцах, нельзя обойти стороной производителя электроники и бытовой техники Bosch. ООО «БСХ Бытовые приборы» принадлежит ранее совместному предприятию двух гигантов Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH, которое в итоге осталось за первым. Выручка российской «дочки» компании значительно сократилась за последние два года — с 49,8 млрд рублей в 2021 году до 2,1 млрд рублей в 2023-м. В то же время прибыль показала аномальный рост: компания всю дорогу была убыточной, а в 2023 году внезапно получила более 6 млрд рублей чистой прибыли. Кроме того, это одна из немногих оставшихся фирм с иностранным участием, в отчетности которой можно заметить выплату дивидендов. Согласно отчету о движении денежных средств, предприятие поделилось с владельцами прибылью на сумму 2,6 млрд рублей, против 5 млрд годом ранее.



Что до многопрофильного Siemens, у него в Петербурге осталась всего пара действующих юрлиц. Ранее немецкой компании принадлежала научно-производственная фирма «Система-Сервис» с выручкой 2 млрд рублей и чистой прибылью 335,7 млн рублей, но с конца января организация находится в собственности менеджмента. Siemens сохраняет контроль над компанией ООО «Ипсилон 1», структурой подразделения «Сименс Мобильность», которое занимается производством и обслуживанием железнодорожной техники. Выручка организации в 2023 году упала до 258 млн рублей, в то время как раньше стабильно составляла 4 миллиарда. Убыток остался на уровне полумиллиарда. Вторая петербургская компания Siemens, ООО «Нефтегаз и энергетика» пока не отчиталась.

Основное юрлицо немецкого конгломерата, переименованное из «Сименс» и «Системс», ликвидируется с конца февраля. По итогам 2023 года оно получило всего 278,8 млн выручки и примерно такой же убыток.



Корейские запчасти и польские прокладки У продавшего свои ключевые активы в России корейского автоконцерна Hyundai и его различных структур пока еще остались несколько заводов и компаний в Петербурге. В частности, это крупные производители компонентов для автомобилей «Хендэ Виа Рус» и «Мобис Модуль СНГ», а еще сталепрокатный завод с патриотичным названием «Хендэ Стил Рус». Совокупная выручка восьми зарегистрированных в городе компаний составила 7,7 млрд рублей, что почти втрое меньше, чем в простойном 2022-м. Совокупная чистая прибыль сократилась на 23,8%, до 9,3 млрд.



Принадлежащая ирландскому разработчику компьютерных игр Keywords Studios российская «Сперасофт Студия» сократила выручку почти в пять раз, с 2 миллиардов до 444,7 млн рублей. Чистая прибыль компании сократилась в 1,8 раза, с 357,9 до 196 млн рублей. В то же время о нулевой выручке и убытках отчитываются «дочки» Dell («Санкт-Петербургский Центр Разработок ЕМС») и Deutsche Telekom («Айти Солюшнс Рус»).



С нулевой выручкой также закончило год дочернее предприятие голландской компании Boskalis — ведущего мирового дноуглубительного подрядчика и строителя морских инфраструктурных объектов. При этом прибыль у организации аномальная — почти миллиард рублей на фоне убытков в 2021–2022 годах и 40–200 миллионов в предыдущие годы.



Остался в Петербурге и маленький кусочек Польши. Компания «Гигиена-Север» входит в группу «Торуньского Завода Перевязочных Материалов», европейского производителя и поставщика гигиенических, косметических и медицинских изделий. Она продает гигиенические прокладки, детские и взрослые подгузники, медицинские расходные материалы. Выручка фирмы в 2023 году немного упала, но все равно находится на уровне миллиарда рублей. Прибыль сократилась с 71,6 до 37,5 миллиона. При этом дивиденды возросли — с 35,4 до 106 млн рублей.

