Петербургский завод немецкой Bosch показал рекордные 6 млрд чистой прибыли в 2023 году

Петербургский завод немецкого производителя бытовой техники Bosch-Siemens в 2023 году получил более 6 млрд рублей чистой прибыли. Это первая и рекордная прибыль предприятия, как минимум за последние пять лет. До этого оно фиксировало убытки.
Бухгалтерская отчетность ООО «БСХ Бытовые приборы» 3 апреля отразилась в системе СПАРК. Выручка компании в 2023 году значительно сократилась, с 19,5 до 2,1 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году показатель достигал 49,78 млрд рублей.
Чистая прибыль организации, наоборот, выросла — до 6,091 млрд рублей после убытков в 1,27 миллиарда в 2022 году и 2,7 миллиарда — в 2021-м.
Кроме того, как следует из отчета компании о движении денежных средств, в прошлом году она выплатила 2,6 млрд рублей дивидендов. Годом ранее в этой строке отчетности у нее была еще более крупная сумма — 5 млрд рублей. До этого, с 2019 года, «дивидендная» строка отчетности оставалась пустой.
Зарегистрированное на улице Карла Сименса в Петергофе ООО «БСХ Бытовые приборы» принадлежит немецкой Bosch-Siemens Hausgeräte GmbH. В декабре 2023 года «Коммерсант» сообщил, что компания ведет переговоры о продаже российских заводов в Стрельне турецкому инвестиционному фонду Can Holding.