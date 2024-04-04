Петербургский завод немецкой Bosch показал рекордные 6 млрд чистой прибыли в 2023 году

Петербургский завод немецкого производителя бытовой техники Bosch-Siemens в 2023 году получил более 6 млрд рублей чистой прибыли. Это первая и рекордная прибыль предприятия, как минимум за последние пять лет. До этого оно фиксировало убытки.



Бухгалтерская отчетность ООО «БСХ Бытовые приборы» 3 апреля отразилась в системе СПАРК. Выручка компании в 2023 году значительно сократилась, с 19,5 до 2,1 млрд рублей. Для сравнения: в 2021 году показатель достигал 49,78 млрд рублей.

Чистая прибыль организации, наоборот, выросла — до 6,091 млрд рублей после убытков в 1,27 миллиарда в 2022 году и 2,7 миллиарда — в 2021-м.