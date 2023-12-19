«Ъ»: Bosch планирует продать свой завод под Петербургом

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры о продаже завода под Петербургом турецкому инвестиционному фонду Can Holding, сделка находится в финальной стадии. Об этом 19 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова.
Bosch был готов продать завод за 20 млн долларов, однако Can Holding предложил двойную цену, тем самым подтолкнув китайскую компанию по производству бытовой техники Hisense к выходу из переговоров, пишет издание.
Bosch уже уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники ретейлерам, приводит «Ъ» слова Гусейна Иманова.
Can Holding планирует начать производить холодильники, стиральные машины, и встраиваемую технику под собственными брендами — Awox, Seikon, Telefox и Energia, а также предоставлять мощности под контрактное производство другим вендорам, ссылается издание на собственные источники. По условиям сделки, обратный выкуп не предполагается.
Заводы «БСХ Бытовые Приборы», дочки Bosch, в Ленинградской области работают с 2007 года. На самих предприятиях работали около 1 тысячи человек. Выручка предприятия за 2021 год составила 49,8 млрд рублей, однако из-за приостановки работы в 2022 году выручка опустилась до 19,5 млрд рублей. Отметим, что предприятие многие годы было убыточным и не приносило прибыли еще до санкций. Убыток за 2021 год составлял 2,7 млрд рублей, а в 2022 году он сократился до 1,2 млрд рублей.