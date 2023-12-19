«Ъ»: Bosch планирует продать свой завод под Петербургом

Немецкий производитель бытовой техники Bosch ведет переговоры о продаже завода под Петербургом турецкому инвестиционному фонду Can Holding, сделка находится в финальной стадии. Об этом 19 декабря сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на учредителя производителя бытовой техники Jacky’s Гусейна Иманова.



Bosch был готов продать завод за 20 млн долларов, однако Can Holding предложил двойную цену, тем самым подтолкнув китайскую компанию по производству бытовой техники Hisense к выходу из переговоров, пишет издание.

Bosch уже уволил 30 оставшихся в России менеджеров, которые занимались продажей техники ретейлерам, приводит «Ъ» слова Гусейна Иманова.