Две крупные китайские компании ведут переговоры о покупке завода Bosch под Петербургом

Две китайские компании, Midea и Hisense, ведут переговоры о покупке заводов немецкой Bosch, находящихся в Стрельне под Петербургом, 20 июня сообщает «Коммерсант».



Еще в марте 2022 года Bosch сообщил о «технологическом перерыве» в производстве новой техники и поиске новых покупателей. Активы компании тогда оценивались в 3,8–4,4 млрд рублей.



Сообщается, что ООО «БСХ Бытовые Приборы» не продали предприятия и находятся на этапе рассмотрения различных вариантов передачи потенциальному владельцу.



Заводы «БСХ Бытовые Приборы» в Ленинградской области работают с 2007 года. На самих предприятиях работают около 1 тысячи человек. Выручка предприятия за 2021 год составила 49,8 млрд рублей, однако из-за приостановки работы в 2022 году выручка опустилась до 19,5 млрд рублей. Отметим, что предприятие многие годы было убыточным и не приносило прибыли еще до санкций. Убыток за 2021 год составлял 2,7 млрд рублей, а в 2022 году он сократился до 1,2 млрд рублей.

