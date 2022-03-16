Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге

Компания Bosch приостановит производство бытовой техники в Петербурге из-за прекращения поставок из Европы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское представительство компании.



«ООО «БСХ Бытовые Приборы» настоящим информирует, что поставки бытовых приборов и производственных материалов из Европейского союза в Россию временно приостановлены. В связи с приостановкой поставок фабрики в Санкт-Петербурге вынуждены объявить временный технологический перерыв в производстве бытовых приборов по исчерпании существующих запасов производственных материалов с 16 марта», — рассказали «Фонтанке» в компании.

