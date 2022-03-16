Bosch приостанавливает производство бытовой техники в Петербурге

Компания Bosch приостановит производство бытовой техники в Петербурге из-за прекращения поставок из Европы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российское представительство компании.
«ООО «БСХ Бытовые Приборы» настоящим информирует, что поставки бытовых приборов и производственных материалов из Европейского союза в Россию временно приостановлены. В связи с приостановкой поставок фабрики в Санкт-Петербурге вынуждены объявить временный технологический перерыв в производстве бытовых приборов по исчерпании существующих запасов производственных материалов с 16 марта», — рассказали «Фонтанке» в компании.
При этом служба сервиса продолжит работать в России, в том числе по вопросам обеспечения запчастями, которых не коснется приостановка поставок.
Руководство петербургского завода также отмечает, что новости о его закрытии не соответствуют действительности — планируется только временная технологическая остановка.
ООО «БСХ бытовые приборы» производит в России холодильники и стиральные машины. По данным агентства, суммарная мощность двух заводов в поселке Стрельна под Петербургом превышает 1 млн бытовых приборов в год.