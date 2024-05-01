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    Водитель «Мерседеса» задержан после стрельбы на Лиговском проспекте в Петербурге

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    Сутки потребовались полицейским, чтобы отыскать водителя «Мерседеса», который использовал пистолет в дорожном споре во Фрунзенском районе. Он вернулся на место преступления, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 мая.

    По данным ведомства, 26-летнего подозреваемого задержали на Лиговском проспекте, 271, в шестом часу вечера 29 апреля. За день до этого он не смог миром разъехаться с «Пежо» и, согласно материалам, выстрелил в воздух из травматического пистолета.

    Мужчине вменяют уголовное хулиганство. По данным «Фонтанки», он жил в ДНР, в ноябре 2022 года получил российское гражданство и обосновался в Петербурге на Сиреневом бульваре.

    Подозреваемый задержан на двое суток. Травматический Grand Power, документы на который оформлены без нареканий, изъят.

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