Водитель «Мерседеса» задержан после стрельбы на Лиговском проспекте в Петербурге

Сутки потребовались полицейским, чтобы отыскать водителя «Мерседеса», который использовал пистолет в дорожном споре во Фрунзенском районе. Он вернулся на место преступления, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 1 мая.



По данным ведомства, 26-летнего подозреваемого задержали на Лиговском проспекте, 271, в шестом часу вечера 29 апреля. За день до этого он не смог миром разъехаться с «Пежо» и, согласно материалам, выстрелил в воздух из травматического пистолета.



Мужчине вменяют уголовное хулиганство. По данным «Фонтанки», он жил в ДНР, в ноябре 2022 года получил российское гражданство и обосновался в Петербурге на Сиреневом бульваре.

