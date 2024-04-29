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    Полиция ищет водителя «Мерседеса», устроившего стрельбу на Лиговском проспекте

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    Во Фрунзенском районе со стрельбой решали, кто прав на дороге. С водителем, нажавшим на курок, ищет встречи полиция.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 апреля, дорожный конфликт произошёл на Лиговском проспекте, 271, накануне около десяти часов вечера. Точку в споре выстрелом в воздух из травматического пистолета поставил мужчина, уехавший на Mercedes-Benz.

    По информации «Фонтанки», он повздорил с водителем Peugeot 508. По предварительным данным, в машине в это время находились его жена и ребёнок.

    В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве. Под подозрением 26-летний петербуржец, который живёт на Сиреневом бульваре. Его ищут.

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