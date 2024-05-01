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    «Я в подвешенном состоянии». Дочь Андрея Тропилло — о смерти и похоронах отца

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    «Фонтанка» дозвонилась до дочери Андрея Тропилло Полины. Как рассказала 1 мая Полина Тропилло, заняться организацией похорон отца она пока не может, поскольку у нее на руках еще нет свидетельства о его смерти.

    Оформлением документов пока что занимается финский товарищ и душеприказчик Андрея Тропилло Михаил Тролль Пащенко. Он помогал рок-продюсеру освоиться в Финляндии, переводил и решал вопросы с оформлением визы.

    «Пытаюсь с ним связаться, потому что без свидетельства о смерти ни в одной стране тебе ничего не дадут. Без документов я в подвешенном состоянии. Пока он мне не отвечает. Возможно, ему надоели люди, которые звонят. Давайте не делать выводов страшных. Пока что я жду, чтобы поговорить на эту тему, чтобы обозначить сроки и всё-всё. Но чем дальше он молчит, тем хуже, потому что я дергаться начинаю», — ответила Полина.

    Как только документы будут у Полины на руках, для сбора средств на перевозку тела Андрея Тропилло в Петербург она намерена объединить людей. «Может быть, мы соберем деньги, чтобы перевезти, что это стоит приличных денег очень», — резюмировала она.

    Один из первых рок-продюсеров Ленинграда Андрей Тропилло скончался в Финляндии в ночь на воскресенье.

    О том, что о последних годах жизни Андрея Тропилло говорит Михаил Тролль Пащенко, читайте в материале «Фонтанки».

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