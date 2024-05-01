«Я в подвешенном состоянии». Дочь Андрея Тропилло — о смерти и похоронах отца

«Фонтанка» дозвонилась до дочери Андрея Тропилло Полины. Как рассказала 1 мая Полина Тропилло, заняться организацией похорон отца она пока не может, поскольку у нее на руках еще нет свидетельства о его смерти.



Оформлением документов пока что занимается финский товарищ и душеприказчик Андрея Тропилло Михаил Тролль Пащенко. Он помогал рок-продюсеру освоиться в Финляндии, переводил и решал вопросы с оформлением визы.



«Пытаюсь с ним связаться, потому что без свидетельства о смерти ни в одной стране тебе ничего не дадут. Без документов я в подвешенном состоянии. Пока он мне не отвечает. Возможно, ему надоели люди, которые звонят. Давайте не делать выводов страшных. Пока что я жду, чтобы поговорить на эту тему, чтобы обозначить сроки и всё-всё. Но чем дальше он молчит, тем хуже, потому что я дергаться начинаю», — ответила Полина.

