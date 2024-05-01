    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 7

    1 м/с, с-в

    772мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd91.78eur98.03

    После наезда на люк в Пушкине машину отбросило в бетонный блок. Пострадал ребенок

    2496
    5 комментариев

    Девочка-подросток получила травмы и попала в больницу после аварии в Пушкине. Причиной ДТП стал наезд на люк, сообщает 1 мая ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Авария произошла накануне вечером — информация поступила в полицию 30 апреля в 20:19. Водитель «Форда Куга» следовал по Сетевой улице, и у дома 10 автомобиль наехал на люк. После этого машину отбросило в бетонный блок.

    Пострадала 13-летняя шестиклассница — дочка водителя, который живёт в Шушарах. По предварительным данным «Фонтанки», она поступила в больницу с гематомой на лице, множественными ушибами, в том числе брюшной стенки.

    Полицией возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП — нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

    В этом году водителя 8 раз привлекали за превышение скорости, все штрафы он оплатил.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТПДТП с детьми
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close