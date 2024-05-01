После наезда на люк в Пушкине машину отбросило в бетонный блок. Пострадал ребенок

Девочка-подросток получила травмы и попала в больницу после аварии в Пушкине. Причиной ДТП стал наезд на люк, сообщает 1 мая ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.



Авария произошла накануне вечером — информация поступила в полицию 30 апреля в 20:19. Водитель «Форда Куга» следовал по Сетевой улице, и у дома 10 автомобиль наехал на люк. После этого машину отбросило в бетонный блок.



Пострадала 13-летняя шестиклассница — дочка водителя, который живёт в Шушарах. По предварительным данным «Фонтанки», она поступила в больницу с гематомой на лице, множественными ушибами, в том числе брюшной стенки.