Смольный намерен лишить привилегий шесть промышленных компаний

Не менее чем шести компаниям особой экономической зоны «Санкт-Петербург» грозит лишение статуса резидента и всех причитающихся привилегий, 1 мая сообщает «Коммерсантъ». Иски в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти расторжения соглашений Смольный подал к ООО «Ай Эм Си Станкоинструментальный завод», ООО «Альтерна», ООО «Балтинжиниринг», ООО «Интитэм», ООО «Леврана» и АО «Смитхелскеа», пишет издание.

Как объяснила генеральный директор особой экономической зоны Тамара Рондалева, эти компании длительный период времени не выполняли своих обязательств и не реализовали проекты, о которых заявляли. Одной из самых крупных, но не воплощенных инициатив стал проект компании АО «Смитхелскеа». В 2018 году она заявила, что намерена построить на площадке «Новоорловская» и в 2021 году запустить завод, который займется производством оборудования для плазмафереза и гемодиализа.