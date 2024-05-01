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    Смольный намерен лишить привилегий шесть промышленных компаний

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    Не менее чем шести компаниям особой экономической зоны «Санкт-Петербург» грозит лишение статуса резидента и всех причитающихся привилегий, 1 мая сообщает «Коммерсантъ». Иски в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти расторжения соглашений Смольный подал к ООО «Ай Эм Си Станкоинструментальный завод», ООО «Альтерна», ООО «Балтинжиниринг», ООО «Интитэм», ООО «Леврана» и АО «Смитхелскеа», пишет издание.

    Как объяснила генеральный директор особой экономической зоны Тамара Рондалева, эти компании длительный период времени не выполняли своих обязательств и не реализовали проекты, о которых заявляли. Одной из самых крупных, но не воплощенных инициатив стал проект компании АО «Смитхелскеа». В 2018 году она заявила, что намерена построить на площадке «Новоорловская» и в 2021 году запустить завод, который займется производством оборудования для плазмафереза и гемодиализа.

    Инвестиции в проект составили, по данным РБК, 2,2 миллиарда рублей. Другой несостоявшийся проект — завод по выпуску натуральной косметики за 1,5 миллиарда рублей, который должен был тоже появиться на площадке «Новоорловская» и выпускать ежегодно 7 миллионов единиц косметических изделий и 500 тысяч единиц БАД. В декабре 2022 года основатель компании Леонид Леврана заявил, что из-за санкций вынужден перенести часть бизнеса в Сербию.

    ООО «Альтерна» заявляло, что откроет к 2022 году производство инновационных материалов для радиочастотной индустрии. Общий объем инвестиций оценивался в 617 миллионов рублей.

    Компания ООО «Балтинжиниринг» намеревалась в 2020 году открыть производство по исследованию и разработке автоматизированных систем синтеза активных веществ и технологического инжиниринга. Инвестиции в проект оценивались в 24,8 миллиона рублей.

    ООО «Ай Эм Си Станкоинструментальный завод» в 2015 году запросило 1,02 гектара земли и 200 квадратных метров в Центре трансфера технологий на площадке «Новоорловская» для создания в 2018 году производства металлорежущего инструмента. Планировалось, что инвестиции в его создание составят 419,3 миллиона рублей.

    Компания ООО «Интитэм» в 2016 году продемонстрировала проект производства микроэлектроники для машиностроительной и приборостроительной отраслей. Для своих нужд компания запросила 1,45 гектара земли и рассчитывала еще на 0,5 гектара в перспективе. Общий объем инвестиций оценили в 900,9 миллиона рублей.

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