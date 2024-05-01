Могилу участников группы Дятлова осквернили свастикой

На могиле дятловцев в Екатеринбурге вандалы нарисовали нацистскую свастику и исписали неприличными рисунками, 1 мая сообщают наши коллеги — портал Е1.



Больше всех досталось фотографии участника группы Семена Золоторева. Изображение сорвали с памятника, и частично уничтожили, а сам памятник исписали странными надписями: «Чикатило», «глобалистам» или «космос заждался».

Как рассказал автор снимков Николай Неуймин, по фотографии Золотарева нанесли множественные удары тупым твердым предметом, а с верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ — Уральского политехнического института, чьей тургруппой руководил Игорь Дятлов.