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    Могилу участников группы Дятлова осквернили свастикой

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    На могиле дятловцев в Екатеринбурге вандалы нарисовали нацистскую свастику и исписали неприличными рисунками, 1 мая сообщают наши коллеги — портал Е1.

    Больше всех досталось фотографии участника группы Семена Золоторева. Изображение сорвали с памятника, и частично уничтожили, а сам памятник исписали странными надписями: «Чикатило», «глобалистам» или «космос заждался».

    Как рассказал автор снимков Николай Неуймин, по фотографии Золотарева нанесли множественные удары тупым твердым предметом, а с верхней части обелиска исчезла металлическая эмблема УПИ — Уральского политехнического института, чьей тургруппой руководил Игорь Дятлов.

    Вандалов уже ищет полиция, сообщает издание.

    23 января 1959 года девять студентов Свердловского политехнического института отправились в многодневный поход по горам Северного Урала. Участники экспедиции планировали пройти на лыжах 350 километров. Игорь Дятлов и его друзья остановились ночевать на горе Холатчахль, выставив палатку и готовясь к ужину. Внезапно случилось что-то непонятное, и в ужасе они разорвали палатку, бросились вниз по склону. Студенты не вернулись домой вовремя, и была организована экспедиция по их поиску. Пять участников похода были найдены замерзшими в лесу, остальные четверо были найдены погибшими у ручья весной. Гибель группы Дятлова на протяжении десятилетий считалась загадочным и пугающим делом. Расследование было возобновлено спустя 60 лет после гибели молодых людей по требованию родственников.

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    ЕкатеринбургГруппа ДятловаВандализм
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