Не обошлось, как всегда, и без древних греков. Уже в VI веке до н. э. они использовали простейшие краны для подъёма каменных блоков — это доказали археологи. Эллины же изобрели лебедку и блоки. А, может быть, просто переняли их у финикийцев — точно неизвестно.

Инжиниринг по-древнеримски: жители самого технологичного древнего государства заменили лебедку ступальным колесом диаметром 4–5 метров. Благодаря этому они смогли поднимать грузы весом до 6 тонн. Римская конструкция по внешнему виду уже напоминала современный башенный кран. Ее стрела поднималась примерно на 10 метров.



До XIX века подъемные краны были деревянными с ручным приводом. Первый жилой дом, при строительстве которого использовали кран, возведен в 1827 году в Англии, а современный кран с поворотной башней появился в Германии в 1913-м. Так что можно сказать, что незаменимой спецтехнике, благодаря которой растут ввысь наши города, уже более 110 лет!



В Советском Союзе краны начали активно производить и применять после 1917 года. Впрочем, и до революции их создавали на Брянском, Краматорском, Путиловском, Николаевском и других заводах, хоть и в единичном количестве. Но настоящий строительный бум начался во второй половине XX века. С тех пор ни одну строительную площадку невозможно представить без башенного крана.

