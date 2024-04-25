То, что вы хотели знать, но стеснялись спросить
Краны для «чайников»
Башенный кран — без преувеличения, символ строительства. Чем выше растут здания в мегаполисе, тем совершеннее становится техника, которая их возводит. Чем современный кран напоминает компьютер, почему работать на нем сложно, но интересно, — расскажем в нашем материале. В этом нам помогут профессионалы из компании «ЛСР. Краны» (входит в «Группу ЛСР», крупнейший строительный холдинг Северо-Запада*).
Предприятие работает в Петербурге и Ленинградской области уже 60 лет. Оно построило большинство заводов региона и множество жилых домов (возможно, и ваш тоже). Его сотрудники видели многие знаковые объекты с такого ракурса, с какого их не видел больше никто.
Предприятие работает в Петербурге и Ленинградской области уже 60 лет. Оно построило большинство заводов региона и множество жилых домов (возможно, и ваш тоже). Его сотрудники видели многие знаковые объекты с такого ракурса, с какого их не видел больше никто.
Что общего между журавлем и краном
А началось все с журавля — устройства, с помощью которого поднимали воду со дна колодца еще в Месопотамии. Он представлял собой рычаг с противовесом на одной стороне и деревянной емкостью для воды на веревке с другой. Как это работало? Человек тянул вниз веревку с емкостью, наполняя ее водой, а затем отпускал, позволяя противовесу — тяжелому камню или известняковой глыбе — поднимать груз.
Кстати, по-немецки журавль — «краних», откуда и пошло русское название «кран». Спорим, вы об этом не знали?
Ни гробницы египетских фараонов, ни пирамиды майя, ни римские амфитеатры не появились бы без подъемных механизмов: это очень древнее изобретение человечества!
Не обошлось, как всегда, и без древних греков. Уже в VI веке до н. э. они использовали простейшие краны для подъёма каменных блоков — это доказали археологи. Эллины же изобрели лебедку и блоки. А, может быть, просто переняли их у финикийцев — точно неизвестно.
А вот главные слова из лексикона операторов крана — «вира» и «майна» — совершенно точно морские термины финикийцев. «Вира» буквально означает «в воздух» и используется в качестве команды на подъем груза. «Майна» — «в воду». Это команда опускать груз.
Инжиниринг по-древнеримски: жители самого технологичного древнего государства заменили лебедку ступальным колесом диаметром 4–5 метров. Благодаря этому они смогли поднимать грузы весом до 6 тонн. Римская конструкция по внешнему виду уже напоминала современный башенный кран. Ее стрела поднималась примерно на 10 метров.
До XIX века подъемные краны были деревянными с ручным приводом. Первый жилой дом, при строительстве которого использовали кран, возведен в 1827 году в Англии, а современный кран с поворотной башней появился в Германии в 1913-м. Так что можно сказать, что незаменимой спецтехнике, благодаря которой растут ввысь наши города, уже более 110 лет!
В Советском Союзе краны начали активно производить и применять после 1917 года. Впрочем, и до революции их создавали на Брянском, Краматорском, Путиловском, Николаевском и других заводах, хоть и в единичном количестве. Но настоящий строительный бум начался во второй половине XX века. С тех пор ни одну строительную площадку невозможно представить без башенного крана.
До XIX века подъемные краны были деревянными с ручным приводом. Первый жилой дом, при строительстве которого использовали кран, возведен в 1827 году в Англии, а современный кран с поворотной башней появился в Германии в 1913-м. Так что можно сказать, что незаменимой спецтехнике, благодаря которой растут ввысь наши города, уже более 110 лет!
В Советском Союзе краны начали активно производить и применять после 1917 года. Впрочем, и до революции их создавали на Брянском, Краматорском, Путиловском, Николаевском и других заводах, хоть и в единичном количестве. Но настоящий строительный бум начался во второй половине XX века. С тех пор ни одну строительную площадку невозможно представить без башенного крана.
Мы, конечно, не финикийцы, но тоже живем (и строим!) на берегу моря. Вот, например, сейчас «Группа ЛСР» возводит жилой комплекс на намыве Васильевского острова. Как машинисту башенного крана перемещать тяжелые грузы, когда постоянно дует? В «ЛСР. Краны» говорят: к капризам петербургской погоды сотрудники привыкли. Но есть четкие правила техники безопасности: работы прекращаются при скорости ветра от 10 м/с. Если специальный прибор, анемометр, фиксирует такие порывы, строительный процесс встает на паузу на день-два. При этом кран дополнительно укрепляется и переводится «на флюгер», спокойно вращаясь по ветру и не сопротивляясь ему. В целом, сама конструкция башенного крана рассчитана на сильные ветровые нагрузки, падение высотной техники в шторм — все-таки редкость. Намного сложнее демонтаж крана, ведь башня разбирается по секциям, каждая из которых весит 1,5-2 тонны. Такие работы проводят только в хорошую погоду.
А знаете, что...
С сильным ветром специалисты столкнулись и при строительстве второго энергоблока ЛАЭС в Сосновом Бору, а точнее, его градирни. Ее можно сравнить с огромной печной трубой, внутри которой стоял башенный кран. Демонтаж техники из такого сооружения — задача сама по себе неординарная, она не прописана ни в одной инструкции. А тут еще страшно дует! «Операцию» разрабатывали и проводили самые опытные сотрудники «ЛСР. Краны». Если обычно стрелу крана снимают целиком и разбирают уже на земле, то в этом случае каждую секцию при помощи альпинистского снаряжения отсоединяли наверху и затем спускали вниз. Работы заняли около недели и завершились благополучно.
От завода до небоскреба
Отстроим страну! 1960-е — время послевоенного развития СССР. Про то, что массово возводили жилье, знают все: по всему Союзу, как грибы, росли «хрущевки».
Восстановление Ташкента, 1966 год
Но для экономики гораздо важнее масштабное промышленное строительство: реконструировались и создавались многочисленные заводы. Вот поэтому в 1964 году в Ленинграде было основано предприятие УМ-260, которое специализировалось на работе с башенными кранами только для промышленности. Сама техника мало чем отличалась от «гражданской» скорее, была иной организация труда. Сотрудникам приходилось работать не только в городе на Неве, но и выезжать за его пределы.
Аббревиатура «УМ» обозначает вовсе не высокие интеллектуальные способности операторов кранов, хотя без них — никуда. На самом деле за двумя буквами кроется название «Управление механизации».
Сегодня можно сказать, что практически вся промышленная база нашего региона возводилась, реконструировалась и расширялась с применением кранов УМ-260. Благодаря ним росли корпуса и цеха Кировского, Ижорского, Балтийского, Металлического, Невского и других заводов. Без помощи управления не обходились ни объединение «Электросила», ни комбинат «Фосфорит», ни Завод турбинных лопаток.
Почти в каждом листке бумаги, который держал в руках ленинградец, был вклад управления, ведь краны УМ-260 активно работали на строительстве Приозерского, Светогорского и Выборгского целлюлозно-бумажных комбинатов.
Почти в каждом листке бумаги, который держал в руках ленинградец, был вклад управления, ведь краны УМ-260 активно работали на строительстве Приозерского, Светогорского и Выборгского целлюлозно-бумажных комбинатов.
В 80-е годы предприятие активно занялось и жилищным строительством. В парке появилась высотная техника: все-таки у жилых домов больше этажей, чем у заводов. К этому времени под контролем УМ-260 работало уже 260 кранов — целая строительная дивизия! Почти все школы, детские сады и поликлиники, дома культуры, которые были построены в Ленинграде и области в этот период, возведены при помощи его кранов.
Ленинградцы быстро приходили на помощь там, где было трудно. В 1970-1980 гг. сотрудники предприятия приняли участие в восстановлении разрушенных землетрясениями городов в Узбекистане и Армении: Ташкента, Спитака и Ленинакана (ныне Гюмри). В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС фактически их руками был отстроен новый город Славутич.
Ленинградцы быстро приходили на помощь там, где было трудно. В 1970-1980 гг. сотрудники предприятия приняли участие в восстановлении разрушенных землетрясениями городов в Узбекистане и Армении: Ташкента, Спитака и Ленинакана (ныне Гюмри). В 1986 году после аварии на Чернобыльской АЭС фактически их руками был отстроен новый город Славутич.
Восстановление Ленинакана, 1988 год
«Краны отправляли срочно, чуть ли не по ночам, все контролировалось на самом верху, — вспоминает старожил предприятия, начальник службы контроля Борис Новиков. — Мы тщательно проверяли технику, ломали голову, как поместить негабаритный груз в железнодорожные вагоны. Сами вагоны нужно было хорошенько закрыть, чтобы секции и кабины доехали в целости и сохранности, и мы незамедлительно приступили к работам. Отправляли лучшее, что было в парке. Стройка на месте шла, по-моему, в три смены. Трудиться в экстремальных условиях вызывались добровольцы из числа сотрудников предприятия. Их командировки в «горячие точки» длились месяцами».
Начальник службы контроля «ЛСР. Краны» Борис Новиков
Вместе со всей страной управление пережило и непростые 90-е. Но даже в самые трудные годы здесь сохранили парк, а главное — кадры. Эта команда вообще может похвастаться стабильным коллективом: 54 человека работают здесь свыше 20 лет, два из них — больше пятидесяти. У предприятия есть даже свой гимн и флаг.
Высочайшая квалификация сотрудников незаменима при работе со сложными проектами. Такими как реконструкция «Группой ЛСР» здания на Невском проспекте, 1: историческое сооружение превратилось в бизнес-центр класса А+. Во двор-колодец, куда раньше заезжали кареты, строители заводили тягачи с секциями крана, а затем собирали здесь башню. Это была ювелирная работа! Демонтировать такую махину — не менее серьезная задача. Пришлось перекрывать улицу и через крышу соседнего жилого дома снимать тяжелейшие конструкции. Представляете, какая ответственность?
Непростым было и строительство второй сцены Мариинского театра. Там и плотная застройка вокруг, и близость воды. Строительный котлован, в котором стоял кран, пришлось дополнительно укреплять «распорками», чтобы не обвалился грунт. Благодаря строгому соблюдению техники безопасности нештатных ситуаций не допустили.
А ЗНАЕТЕ, ЧТО...
В 2003 году управление механизации вошло в состав «Группы ЛСР» и получило название «ЛСР. Краны». Вместе с новой «пропиской» предприятие получило новый дом на Парнасе общей площадью почти 53 тысячи кв. метров. Здесь находятся ремонтные цеха, учебный и административный центры и т.д. На территории располагается и склад: большая площадка, на которой хранятся комплектующие — секции башен и стрелы.
Что возвели в Петербурге при участии «ЛСР. Краны»
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Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова
Бизнес-центр на Невском проспекте, 1
Концертный зал и вторая сцена Мариинского театра
Фондохранилище Эрмитажа
ТРК «Галерея»
Деловой квартал «Невская ратуша»
Офис банка «Санкт-Петербург» на Малой Охте
Бизнес-центр «Лидер Тауэр»
Второй блок Ленинградской атомной электростанции (ЛАЭС)
Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (дамба)
Музей Военно-морской славы на территории кластера «Остров фортов» в Кронштадте
В 2007 году было создано подразделение в Москве. Оно принимало участие в реконструкции Большого театра и зданий на Лубянке. Подъемники «ЛСР. Краны» использовались и при строительстве «Москва Сити».
Впрочем, география предприятия не ограничивается двумя столицами с прилегающими областями. Его технику можно встретить в Сочи, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени.
Впрочем, география предприятия не ограничивается двумя столицами с прилегающими областями. Его технику можно встретить в Сочи, Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени.
Генеральный директор «ЛСР. Краны» Константин Демидов
«Сколько зданий построено с помощью наших кранов за шесть десятков лет? Думаю, это город размером не меньше, чем Петербург», — говорит генеральный директор «ЛСР. Краны» Константин Демидов.
Краны на Неве:
60 лет одной строкой
60 лет одной строкой
1964
основано УМ-260 с парком из 96 кранов
1980
начало гражданского строительства, численность парка — 260 кранов, 863 сотрудника в штате
1992
акционирование предприятия, переход на новые хозяйственные рельсы
1997
снижение экономической активности, на балансе всего 69 кранов
1998
начало подъема, растут объемы производства и численность работающих
1999
парк кранов вырос на 35%, доход от основной деятельности — почти вдвое
2003
УМ-260 вошло в состав «Группы ЛСР»
2007
открыт Московский филиал
как устроен современный кран
Сегодня в парке «ЛСР. Краны» — более 170 башенных кранов. Много это или мало? Если на каждую многоэтажку в среднем приходится по две машины, то нетрудно подсчитать: таким парком одновременно можно построить 85 домов. Целый район!
Сам себя собирает:
Техника предприятия, кстати, работает не только на проектах «Группы ЛСР». Башенный кран — опасный производственный объект. Его транспортировка, монтаж и эксплуатация — отдельная и весьма сложная область современной технологии строительства. Поэтому далеко не у каждого девелопера есть собственный парк кранов: компании предпочитают брать их в аренду. Большинство маститых застройщиков Петербурга прибегают к услугам профессионалов из «ЛСР. Краны». Так что читающий эти строки житель «спальника» теперь знает, кто, скорее всего, возводил «коробку» его дома.
«Мы до сих пор остаемся, пожалуй, самыми большими держателями кранов Liebherr («Либхер») в России — у нас больше 100 единиц этой техники, — рассказывает Константин Демидов. — Для стройки всегда требовалась хорошая, надежная машина, которая не будет ломаться. Поэтому мы остановились на Liebherr — флагмане мирового кранового строения с передовыми разработками, и этот выбор оказался правильным. В свое время к нам в гости приезжали собственник и главный инженер этой компании. А наши сотрудники ездили в Германию на обучение. Liebherr можно сравнить с «Мерседесом» в автопроме».
Впрочем, в парке предприятия есть и «французы» Potain («Потайн»). Если продолжить аналогию с автопромом, то это как «Рено» или «Пежо» по исполнению. По словам Константина Александровича, много качественной техники и в Китае. А вот отечественное краностроение переживает не лучшие времена: в стране остался лишь один крупный завод, выпускающий специальную технику — GIRAFFE (АО «Жираф»). Хотя еще пару десятилетий назад основной «рабочей лошадкой» на строительной площадке был российский кран КБ.
Что нам стоит дом построить!
Краны «Группы ЛСР»
Краны «Группы ЛСР»
Поднимают груз
до 12 т
Производство:
Германия
Liebherr 110EC-B6; Liebherr 132EC-H8; Liebherr 154EC-H10; Liebherr 180EC-B10; Liebherr 180EC-H10; Liebherr 200EC-H10; Liebherr 245EC-H12
Поднимают груз
до 10 т
Производство:
Франция
Potain-MC85B; Potain-MCT88; Potain-MDT178; Potain-DT218J10
Поднимают груз
до 12,5 т
Производство:
Россия
КБ-406МА; КБ-503Б; КБ-503Б.21; КБ-515; КБ-674А; КБСМ-503Б
Поднимают груз
до 14 т
Производство:
Южная Корея
Everdigm KH-310
Автомобильные
Грузоподъемная установка находится на автомобиле. Используются для монтажа/демонтажа башенных кранов
Grove GМК 5130-1; GМК 3055; GМК 4100-L
Поднимают груз
до 130 т
Мостовые
Компактные, но точные — по форме напоминают мост. Установлены для ремонта и обслуживания кранов в цеху
МК 16/3,2 с; МК 20/5с
Поднимают груз
до 30 т
«Мы первыми в России смогли поставить на Liebherr другую систему управления», — отметил Константин Демидов.
Сейчас, в силу понятных причин, поставка европейских комплектующих невозможна. И если в конструктив самого крана пользователям вмешиваться запрещено, то «начинку» — электронику в кабине «импортозамещать» можно. Что с успехом и делают на петербургском предприятии.
Как устроен башенный кран
Строительный кран видел каждый. Этот могучий исполин не только поднимает и опускает груз. Он умеет менять вылет (угол) стрелы, поворачиваться и передвигаться. Выполнять столько операций ему помогают главные составные части:
Наводи на круги, чтобы прочитать описание
Башня
Ходовая часть (если есть)
Поворотный круг
Стрела
Лебедка
Имеет несколько скоростей подъема и опускания груза. Применяется для изменения вылета крюка и угла наклона стрелы
В основном это рельсовая тележка, которая позволяет перемещать кран с одного конца дома на другой. Также кран может стоять на опорной раме (в просторечии «на лапах»)
Стальные канаты
Играют одну из главных ролей: без них не поднять груз, не собрать, не демонтировать кран и т.д.
Вдоль нее перемещается тележка с подъемным крюком
Гениальное инженерное изобретение: позволяет вращать стрелу
Располагается на устойчивом стационарном или подвижном основании
Дает всей конструкции устойчивость
Консоль противовеса
Кабина машиниста
Расположена на вращающейся платформе. В ней находится силовой узел и элементы управления
Расположена на вращающейся платформе. В ней находится силовой узел и элементы управления
1
Сначала строители готовят площадку под технику: расчищают ее и подводят электрические кабели для питания.
2
Далее монтируют подкрановые рельсы, если кран будет передвигаться. Для стационарных разновидностей готовят фундамент.
3
Первые три секции башни, как правило, устанавливает автомобильный кран. Секции скрепляются между собой болтами или при помощи «монтажных пальцев» ударами кувалдой.
4
Сверху устанавливается особая секция: больше и шире предыдущих. Внутри нее будут помещаться дополнительные секции, из которых и будет расти кран. Эту секцию называют «телескоп», так как механизм роста башни напоминает выдвижение известного оптического прибора.
5
За «телескопом» идет очередь кабины оператора с поворотным лимбом — площадкой.
6
Стрелу крана монтируют на земле, а далее крепят к кабине башенного крана автомобильным краном.
7
Следом машинист цепляет новые башенные секции и передвигает их к телескопу. Башенный кран начинает «сам себя собирать»: каждую поднесенную секцию размещают внутри телескопической, крепят к готовому основанию, а потом поднимают «телескоп» и повторяют эти операции до нужной высоты.
8
После тщательной проверки всех систем и стандартов монтажа кран готов к работе.
Глядя на столь сложную конструкцию, многие наверняка задумывались: как собирается эта махина? На самом деле, все проще, чем кажется. И главный секрет в том, что башенный кран… собирает себя сам. Вот как это происходит:
Если раньше краны отличались по высотности, то сегодня благодаря «наращиванию» секций практически любая машина в процессе строительства может достигать 200 метров. Это примерно 70 этажей.
42-этажный «Лидер Тауэр» на площади Конституции на момент строительства был самым высоким зданием в Петербурге. Как это и положено в подобных случаях, кран в целях безопасности «пристегнули» к строящемуся небоскребу. Подобные объекты сложны для машиниста не только тем, что он сидит в кабине на высоте около 100 метров: сотрудник должен обладать зоркостью, чтобы метко брать грузы и аккуратно их перемещать.
А знаете, что...
Современный кран отличается не только повышенной высотностью. Очень изменилась кабина: качественное остекление, «дворники», кондиционер, обогрев, удобное кресло и два джойстика вместо силовых контроллеров — можно подумать, что ты геймер и играешь в компьютерную игру. Сходства добавляет монитор перед глазами. Вот только ответственность у машиниста самая настоящая. От его профессионализма в прямом смысле слова зависит жизнь других людей и сохранность грузов. Поэтому работать в этом кресле может далеко не каждый. О машинистах — наша следующая глава.
Несколько лет подряд «ЛСР. Краны» выделяли автокраны на день Военно-морского флота. Одна машина с поднятой стрелой стояла на левом берегу Невы, напротив — вторая. Между ними был натянут канат, а на нем… видеокамера, при помощи которой миллионы зрителей могли наблюдать за происходящим в акватории парадом.
Также техника предприятия участвовала в съемке фильма Федора Бондарчука «Сталинград». Картину снимали, в том числе, в Кронштадте, на группе северных фортов. Одну из камер держал автокран.
А ЗНАЕТЕ, ЧТО...