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    Грузовик боком летел по КАД в Петербурге. Видео объясняет почему

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    Манёвр легкового автомобиля вышел боком «Газели» в Московском районе Петербурга 1 мая. Проезжую часть от последствий освобождали почти два часа.

    Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла на 71-м километре внутреннего кольца КАД немногим позже половины второго часа дня. Столкнулись два попутных автомобиля, грузовик перевернулся.

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    Судя по видео с регистратора, которое публикует «Мегаполис», легковой автомобиль шёл на обгон, когда на его пути оказалось неожиданное препятствие — вероятно, бампер. Машина вильнула, налетела на ограждение и отскочила в «Газель», которую протащило на боку несколько метров.

    Для водителя грузовика поездка в нестандартном положении обошлась без последствий. В полиции сообщили, что в аварии пострадало только железо.

    По данным Упрдор «Северо-Запад», были перекрыты три полосы. Водители объезжали ДТП по четвёртой и полосе безопасности. Движение было затруднено на участке в три километра. В 15:40 проезжую часть расчистили.

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