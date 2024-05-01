Грузовик боком летел по КАД в Петербурге. Видео объясняет почему

Манёвр легкового автомобиля вышел боком «Газели» в Московском районе Петербурга 1 мая. Проезжую часть от последствий освобождали почти два часа.
Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», авария произошла на 71-м километре внутреннего кольца КАД немногим позже половины второго часа дня. Столкнулись два попутных автомобиля, грузовик перевернулся.
Судя по видео с регистратора, которое публикует «Мегаполис», легковой автомобиль шёл на обгон, когда на его пути оказалось неожиданное препятствие — вероятно, бампер. Машина вильнула, налетела на ограждение и отскочила в «Газель», которую протащило на боку несколько метров.
Для водителя грузовика поездка в нестандартном положении обошлась без последствий. В полиции сообщили, что в аварии пострадало только железо.
По данным Упрдор «Северо-Запад», были перекрыты три полосы. Водители объезжали ДТП по четвёртой и полосе безопасности. Движение было затруднено на участке в три километра. В 15:40 проезжую часть расчистили.