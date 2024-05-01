Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на кубковом матче

В преддверии матча Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» фанатские движения обоих клубов приняли решение соблюдать нейтралитет. Оно включает в себя отсутствие взаимных оскорблений. Об этом сообщает объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона».



Матч на Кубок России, для присутствия на котором не нужен Fan ID (именно из-за него большинство фанатов перестали ходить на стадион), пройдет в Москве 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:15.

В 2023 году петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сошлись в битве за Суперкубок в Казани. Для присутствия на стадионе также не нужен был Fan ID. Как итог — абсолютный аншлаг.