Фанаты «Зенита» и ЦСКА договорились не оскорблять друг друга на кубковом матче

В преддверии матча Кубка России между ЦСКА и «Зенитом» фанатские движения обоих клубов приняли решение соблюдать нейтралитет. Оно включает в себя отсутствие взаимных оскорблений. Об этом сообщает объединение фанатов петербургского клуба «Ландскрона».
Матч на Кубок России, для присутствия на котором не нужен Fan ID (именно из-за него большинство фанатов перестали ходить на стадион), пройдет в Москве 2 мая. Стартовый свисток прозвучит в 19:15.
В 2023 году петербургский «Зенит» и московский ЦСКА сошлись в битве за Суперкубок в Казани. Для присутствия на стадионе также не нужен был Fan ID. Как итог — абсолютный аншлаг.
Задерживать фанатов начали еще по пути в Казань. Разгоряченные болельщики жгли файеры прямо в вагонах. Уже на стадионе с полицией пришлось объясняться почти 200 фанатам. Нарушения были разные — от мелкого хулиганства до нечеловеческого состояния опьянения.
Основное время той встречи закончилось всухую. Победу «Зенит» одержал по пенальти.