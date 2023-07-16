После свободного от Fan ID матча «Зенита» в Казани задержали почти 200 фанатов

Больше 100 человек привлечены за мелкое хулиганство в Казани после матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА. Есть и эпизод преступного хулиганства.



О работе полиции в день матча « МВД Медиа » отчитывается 16 июля. Всего в отделы было доставлено 196 болельщиков, 156 из них получили протоколы об административных правонарушениях. 114 привлечены за мелкое хулиганство, 30 за публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики. Еще четверо оказались в отделах в невменяемо пьяном виде, трое за то, что пили на улице. Двое пытались избежать задержания, еще двоих увели за неподобающее поведение на стадионе. Одного привлекли за сбыт наркотиков.