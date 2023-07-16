После свободного от Fan ID матча «Зенита» в Казани задержали почти 200 фанатов

Больше 100 человек привлечены за мелкое хулиганство в Казани после матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА. Есть и эпизод преступного хулиганства.
О работе полиции в день матча «
Часть болельщиков с таким азартом добиралась в Казань на электричке из Нижнего Новгорода, что их кураж потянул на уголовное дело по статье о хулиганстве — болельщики жгли в вагоне фаеры и портили имущество РЖД.
На матч пришли больше 40 тысяч фанатов, из них 5,6 тысячи от «Зенита» и чуть больше девяти тысяч от ЦСКА — на Суперкубок не распространяется требование оформлять
Следили за любителями футбола больше двух тысяч полицейских, к ним добавились росгвардейцы, сотрудники стадиона, ЧОПовцы и народные дружины.
Республиканские суды успели рассмотреть 91 материал, 59 человек арестованы, 27 отделались штрафами.
Матч закончился с нулевым счетом, петербуржцы одолели москвичей в серии пенальти (5:4). Это восьмой Суперкубок «Зенита» и четвертый подряд.