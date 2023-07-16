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    После свободного от Fan ID матча «Зенита» в Казани задержали почти 200 фанатов

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    Больше 100 человек привлечены за мелкое хулиганство в Казани после матча за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА. Есть и эпизод преступного хулиганства.

    О работе полиции в день матча «МВД Медиа» отчитывается 16 июля. Всего в отделы было доставлено 196 болельщиков, 156 из них получили протоколы об административных правонарушениях. 114 привлечены за мелкое хулиганство, 30 за публичную демонстрацию нацистской или экстремистской символики. Еще четверо оказались в отделах в невменяемо пьяном виде, трое за то, что пили на улице. Двое пытались избежать задержания, еще двоих увели за неподобающее поведение на стадионе. Одного привлекли за сбыт наркотиков.

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    Часть болельщиков с таким азартом добиралась в Казань на электричке из Нижнего Новгорода, что их кураж потянул на уголовное дело по статье о хулиганстве — болельщики жгли в вагоне фаеры и портили имущество РЖД.

    На матч пришли больше 40 тысяч фанатов, из них 5,6 тысячи от «Зенита» и чуть больше девяти тысяч от ЦСКА — на Суперкубок не распространяется требование оформлять Fan ID, из-за которого большинство фанатов перестали ходить на матчи премьер-лиги.

    Следили за любителями футбола больше двух тысяч полицейских, к ним добавились росгвардейцы, сотрудники стадиона, ЧОПовцы и народные дружины.

    Республиканские суды успели рассмотреть 91 материал, 59 человек арестованы, 27 отделались штрафами.

    Матч закончился с нулевым счетом, петербуржцы одолели москвичей в серии пенальти (5:4). Это восьмой Суперкубок «Зенита» и четвертый подряд.

    Оформление карт болельщика для того чтобы иметь возможность прохода на игры, началось в России в июле 2022 года. Фанаты отнеслись к нововведению крайне негативно и попросту бойкотировали матчи чемпионата. Зато начали осваивать новые виды спорта. В частности, гандбол.

    ЗенитФутболFan IDБолельщикиФутбольные фанаты
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