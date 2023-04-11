«Fan ID — это не убийца футбола, а возрождение гандбола». Как футбольные фанаты сходили на гадбол

Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Футбольные фанаты «Зенита», бойкотирующие матчи Российской премьер-лиги, решили осваивать новые виды спорта. Они уже ходили поддерживать «Зенит-2», баскетбольный «Зенит», и вот дошла очередь до гандбола — максимально камерного вида спорта, где не привыкли к такой шумной поддержке.



В Петербурге давние гандбольные традиции. Гандбольный клуб «Университет Лесгафта-Нева» — чемпион России сезона 1992/93, а также шестикратный обладатель серебряных медалей и семикратный — бронзовых. Команду с 2009 года тренирует олимпийский чемпион Дмитрий Торгованов. Слухи о том, что «Газпром» станет спонсором «Невы», а команду переименуют в «Зенит» ходили много лет, но случилось это только в октябре 2022. Финансово это пока никак не сказалось на клубе, но сотрудники признаются, что стало «стабильнее». В то же время клуб проводит один из самых неудачных сезонов за последние годы. В турнирной таблице команда идет на пятом месте и за два матча до старта плей-офф ситуацию уже не изменить.



Несмотря на многочисленные медали и действительно высокий уровень, гандбол в Петербурге, как и по всей России, никогда не был популярным у болельщиков. Клубы, как правило, играют в скромных залах. Домашняя площадка того же «Зенита» — игровой зал Межвузовского студенческого городка на Измайловском проспекте, вмещающий 900 зрителей. В игровые дни сюда приходят несколько сотен «своих» болельщиков. Было и несколько десятков «фанатов», много лет назад пришедших сюда с десятого сектора «Петровского». Но они настолько полюбили «Неву», что переименование в «Зенит» восприняли неожиданно болезненно. В итоге клуб остался почти без активной поддержки. И вот на гандбол обратил внимание футбольный Вираж, который бойкотирует матчи Российской премьер-лиги из-за Fan ID.



«Первый раз мы планируем настолько массовый поход на гандбол, и матч выбран подобающий: завершающая игра чемпионата с лидером перед стадией плей-офф. В условиях «FanID» гандбол представляет особый интерес: отсутствие пауз, музыки и ведущего. Все эти факторы в небольшом зале позволят создать нам атмосферу, от которой могут задрожать стены. У нас осталось небольшое количество нереализованных билетов. Пора качнуть новую для нас площадку и зарядить себя и команду новой атмосферой! Словом — мы все больны гандболом и за Зенит умрём!» — написали в соцсетях «Ландскроны», объединения фанатов «Зенита».



Около 400 доступных билетов на последний домашний матч чемпионата против «Чеховских Медведей» разобрали за пару часов.

«Просим поберечь пластиковые сиденья и само помещение! Помните, что это вузовский зал, у которого скромное финансирование. У нас внушительная квота, и мы ждём каждого, кто планировал посетить! Это отличный шанс в небольшом зале впасть в эйфорию и устроить топовую шизу! Команда в такой атмосфере ещё не играла — и это подстёгивает нас качать трибуну по максимуму!» — добавили фанаты.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Для понимания масштаба еще раз напомним, что домашний зал гандбольного «Зенита» вмещает 900 зрителей. То есть фанаты заняли ровно половину. Для охраны студенческой собственности прислали около сотни бойцов Росгвардии. Обычные любители гандбола с опаской смотрели сначала на них, а потом на столпившихся у входа футбольных фанатов. На входе через стекло за ними озабоченно наблюдали две бабушки-вахтерши.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Они ж пьяные, — вдруг запричитала одна из них.

— Страшно? — Спрашиваю.

— Нет, вон сколько полиции прислали, чтобы страшно не было. Просто зачем же так напиваться.

— Ни разу футбольных фанатов здесь не встречали?

— Первый раз пришли за десять лет.

Ради справедливости, откровенно пьяных фанатов не было. Да и вели все себя максимально уважительно к новой для Виража площадке. Развернули флаги, принесли несколько плакатов в поддержку команды. Организаторы им помогали все это занести в зал и расставить.



— Вы теперь и на гандбол ходите? — спрашиваю у одного знакомого фаната.



— Ну так, надо же связки размять.

Начало матча полностью осталось за фанатами. С первых минут они грянули хором: «Город над вольной Невой…». В условиях небольшого замкнутого пространства уши даже заложило. Непривыкшие к такому любители гандбола стали снимать поющих фанатов на телефоны. Те были явно недовольны такому вниманию, но вступать в дискуссию не решились.

— Это футбольные фанаты? — перешептывались между собой зрители на другой половине трибуны.

Но все быстро поняли, что ничего опасного нет. Вираж скандировал кричалки, пел песни и размахивал флагами на протяжении всей игры, создавая действительно непередаваемую атмосферу. Вряд ли когда-нибудь на гандболе в России было что-то подобное. А когда фанаты затянули «Выходила на берег Катюша» — захлопали в такт и стали подпевать даже те самые бабушки-вахтерши.



Что же до самого гандбола, что интрига была только в первом тайме. В какой-то момент «Зенит» даже лидировал с двукратным перевесом 6:3, но потом 21-кратные чемпионы России «Чеховские Медведи» вырвались вперед и вели в счете до самого конца. В итоге гости победили со счетом 38:30. Несмотря на поражение, фанаты устроили в конце овацию гандболистам «Зенита». В ответ главный тренер Дмитрий Торгованов пошел вместе с игроками к фанатам и за руку поблагодарил каждого, до кого смог дотянуться.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





— Начали неплохо, но с минуты с 12 стали терять мячи, и игра изменилась, — сетовал он потом на пресс-конференции. — К моему великому сожалению, не все игроки у нас готовы играть такие матчи. А те, кто готовы, их не хватает на все 60 минут. У «Чеховских медведей» больше ротации, больше опытных игроков, которые лучше обращаются с мячом. Я безумно благодарен всем болельщикам, которые пришли сегодня на эту игру, и которые нас так поддерживали весь матч. Мы очень давно не ощущали такой поддержки. Может кто-то из молодых игроков даже испугался, но они должны уметь играть и при таких трибунах. В последний раз я что-то подобное ощущал, когда еще сам играл за «Гамбург». Мы проиграли, выбыли из турнира, но фанаты нас еще минут 5–6 не отпускали. Если люди так выкладываются, мы должны ответить им взаимностью.



Тем временем вахтерши уже наводили порядок в фойе и просили на выход фанатов, которые никак не могли отойти от увиденного.

— Так, всё, все выходим, нам тут еще убираться, — покрикивали женщины.

Уже на выходе мы заметили Алексея Нестерова по прозвищу «Гулливер». Это тот самый фанат, который в 2014 году во время беспорядков на «Петровском» ударил футболиста «Динамо» Владимира Граната.



— Мне вообще всё понравилось, — признался он. — Я впервые на гандболе, и всё прошло здорово. Обязательно приду ещё. Мне особенно понравилось, что в отличие от баскетбола или хоккея здесь нет музыки в перерывах, вот этой всей ерунды, которая заглушает фанатизм, не даёт тебе болеть за команду. Здесь всё как на футболе, также классно и динамично. Я даже так скажу: Fan ID — это не убийца футбола, а возрождение гандбола.



Артем Кузьмин «Фонтанка.ру»

