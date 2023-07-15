Кержаков выиграл для «Зенита» Суперкубок. Унылый футбол закончился огненной серией пенальти

Поделиться Поделиться





Скажем прямо: Суперкубок России — не самый престижный трофей, но, конечно, приятное дополнение к коллекции любого клуба. У «Зенита», как и ЦСКА, их уже хватает, петербуржцы вообще взяли последние три подряд, что не повод останавливаться. Для болельщиков же это возможность посмотреть, в каком состоянии их клуб вступает в новый сезон.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Зенит» за межсезонье изменился, и пока не в лучшую сторону — главным образом в полузащите. Далер Кузяев наконец исполнил свою мечту о европейском футболе и уехал во французский Гавр, город-побратим Петербурга. Бразилец Вендел, судя по всему, во время движения колонн «Вагнера» на Москву испытал паническую атаку, и теперь его никак не удается вернуть обратно в Россию. Вроде бы он уже исчерпал возможности для поиска другого клуба, но вдруг начались семейные неурядицы. В общем, «Вендела нет», — с раздражением констатировал Семак перед игрой. Еще один бразилец, защитник Родригао, продолжает лечение, и в сезон петербуржцам предстоит вступить без него.

Взамен Вендела в Петербург приехал молодой Ду Кейрос — о его переходе стало известно давно, и самые любопытные болельщики «Зенита» следили за тем, как он доигрывал за свой клуб в Бразилии. Доигрывал, мягко говоря, так себе, так что даже возник вопрос: а зачем он нам? Но на предсезонном турнире в Петербурге Ду Кейрос был много старательней, чем в последних играх за свой клуб, так что даже сразу пробился в основной состав. Вместо Кузяева основная обойма «Зенита» получила двух молодых — Васильева и Коваленко. Первый прошел зенитовскую систему подготовки, второй — москвич, но перебрался транзитом через «Крылья Советов». Оба интересные, но Дмитрий Васильев выглядит, пожалуй, более готовым к игре на нужном Сергею Семаку уровне.

Еще одна интрига перед игрой — ожидающийся переход в «Зенит» легенды ЦСКА Марио Фернандеса. Казалось бы, это должно было бы накалить отношения фанатов перед игрой, но нет — они условились обойтись на матче в Казани без разборок между собой и взаимных оскорблений. Что в целом понятно: какие разборки, когда большая часть фанатов сейчас на фронте, причем воюют в составе одного и того же подразделения. Из-за Fan-ID торсида чаще встречается на кладбищах, чем на стадионах. Кстати Суперкубок в Казани — без Fan ID, так что все, кто не на фронте, могли приехать. В итоге с трибун громче всего звучало совместное «русские — вперед».

На матч «Зенит» вышел неожиданно в расстановке 4–4–2, где в качестве двух форвардов выступили Малком и Каcсьера. В обороне Сантос, Караваев, Ренан и Чистяков, в полузащите — Ду Кейрос, Барриос, Клаудиньо и Мантуан. В воротах же (после своего подвига в серии пенальти в предсезонной игре с «Ференбахче») обосновался Михаил Кержаков, и он, пожалуй, и стал главным героем. У «Зенита» в первом тайме получалось откровенно плохо — кондиций Малкома явно не хватало, Клаудиньо психовал, Ду Кейрос все-таки не Вендел, а Кассьера так и не превратился в настоящего форварда. В общем атаки петербуржцев вязли в обороне ЦСКА, и даже по-настоящему опасного момента назвать не удастся. Не считать же таковым дальний удар Ду Кейроса...

ЦСКА же ловил на ошибках, брал свое на стандартах, и потихоньку поддавливал. Минимум два раза Кержакову пришлось спасать — в частности после опасного штрафного. Тем временем на поле искрило, и в конце тайма чуть не дошло до драки — москвичам показалось, что доктор «Зенита» как-то неправильно проходил мимо них, и слово за слово началась толкотня, судья Карасев остановил все это с трудом с помощью желтых карточек. Во втором тайме было немногим лучше, разве что Кержакову пришлось спасать всего один раз. Семак, пытаясь изменить ход игры, делал замены, но ни Мостовой, заменивший Клаудиньо (к сильному неудовольствию бразильца), ни Сергеев, вышедший вместо Кассьеры, так ничего не придумали. Оборона армейцев дала сбой только уже на последних минутах, когда Сергеев чуть было не вывел на одного защитника ЦСКА Мантуана с Малкомом, но Мантуан поскользнулся и, получив травму, не смог сделать качественную передачу.

Все пришло к серии пенальти, преимущество в которой, казалось, было за ЦСКА — Акинфеев, как известно, проиграл до сих пор в своей биографии только одну серию пенальти, на чемпионате мира в 2018-м. А Кержаков до последнего времени вообще на одиннадцатиметровых терялся. Только на прошлой неделе на товарищеском турнире в Петербурге вдруг взял два от турок и принес «Зениту» победу.