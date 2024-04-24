Компактный комфорт. Пять причин выбрать однокомнатную квартиру в новостройке

Фото: iStock/BalanceFormcreative Поделиться Поделиться





Квартира небольшого метража — популярный вариант и для жизни, и для инвестиций. Но какую планировку выбрать: модную «всё в одном» или традиционную «комната плюс кухня»? Рассказываем, при каких обстоятельствах стоит всё же предпочесть классику.

Жильцов будет больше одного. Даже в самых гармоничных и близких отношениях люди нуждаются в личном пространстве. И если говорить о квартире минимальной площади, однокомнатная дает приватность, которая недостижима в студии. Можно уединиться на кухне с рабочим ноутбуком или телевизором, не беспокоя человека, отдыхающего в комнате. Или делать упражнения под энергичную музыку, временно переселив любителя пассивного отдыха поближе к чайнику и печенью.

Вы собираетесь готовить. Домашняя еда и дешевле, и полезнее купленной, а для многих кулинария — это любимое хобби, с которым не хочется расставаться. Если ваше меню точно будет более масштабным, чем бутерброд на завтрак и перекус под вечерний сериал, квартира с отдельной кухней — правильный выбор. В специальном пространстве удобнее разместить необходимую посуду, продукты и технику, а запах очередного аппетитного шедевра не будет пропитывать одежду и шторы.

Фото: iStock/Prostock-Studio Поделиться Поделиться





Хочется приниматься гостей дома. Конечно, масштабную вечеринку в однушке не устроишь. Но, по крайнем мере, посиделки в собственной спальне перестают быть единственным доступным вариантом. Опыт показывает, что за кухонным столом в тёплой компании можно очень приятно провести время и заодно сэкономить на посещении ресторанов и кафе. И беседа в такой ситуации окажется более свободной: вы охотнее поделитесь чем-то личным, если вокруг не будет посторонних.

Частые переезды вам не по душе. Признаем, что студия — это нередко жильё на первое время. С неё начинают, чтобы подыскать что-то попросторнее и подороже, как только финансовые возможности будут позволять или личные обстоятельства переменятся. Но можно сразу сделать на шаг больше — и приобрести однокомнатную квартиру, чтобы не пришлось через пару лет заниматься продажей старой жилплощади, а затем покупкой и ремонтом новой.

Нужна многозадачная квартира. Инвесторы охотно вкладываются в квадратные метры и нередко предпочитают компактные планировки: такое жильё легче сдать в аренду для получения пассивного дохода или продать, если возникнет необходимость. А однокомнатная квартира — это еще и комфортный вариант «для себя». Владелец может переехать в нее сам, поселить подросшего ребёнка или другого родственника.

Где искать удобную однушку? Даем подсказку: однокомнатную квартиру в новостройке можно найти, не уходя далеко от центра Петербурга — в обжитой части города и даже в доме, уже сданном в эксплуатацию! Речь идет о ЖК «Шекспир» и «Байрон»,* входящих в «английский» квартал от Компании Л1, который расположен в Выборгском районе.

Вокруг новых домов есть всё, что может понадобиться их жителям. Поблизости много продуктовых магазинов, в том числе крупных: работают дискаунтер, гипермаркет, круглосуточный супермаркет. В шаговой доступности — взрослая и детская поликлиники, муниципальная школа и детский сад.

На короткую прогулку можно отправиться в ближайший сквер Конашевича, в выходные — выбраться в Муринский парк или Сосновку. До них около 25 минут неспешным шагом.

Кроме того, в будущем девелопер создаст внутри квартала развлекательную зону площадью два гектара, где будут предусмотрены места для спокойного отдыха, велосипедные и беговые дорожки, спортивные и детские площадки. А физкультурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами здесь уже открыт и ждёт поклонников ЗОЖ.

Фото: iStock/ElenaNichizhenova Поделиться Поделиться





Что касается транспортной доступности — от «английского» квартала легко добраться до станции метро «Проспект Просвещения»: всего 20 минут пешком. Дорога до «Гражданского проспекта» на общественном транспорте займет примерно 10 минут. Автомобилисты доедут до центра Петербурга за 20 минут, до КАД — за 5.

Как сэкономить на покупке? В Компании Л1 признают, что однокомнатные квартиры — востребованный формат. Их охотно покупают, так что на сегодня предложение ограничено. Тем не менее, в ЖК «Байрон» пока доступны несколько миниатюрных однушек площадью 31,8 кв.м с предчистовой отделкой. Часть из них расположены на втором этаже и выходят окнами во двор, часть — на третьем и смотрят в сторону улицы Кустодиева, на променад. Квартиры можно приобрести со скидкой 383 000 рублей.**

Однокомнатные планировки в ЖК «Шекспир» просторнее — от 41 кв.м — и также предлагаются с предчистовой отделкой. Этаж можно выбирать между пятым и шестнадцатым, окна выходят на улицу Руднева. По условиям акции покупателям в подарок предоставляется мебель на сумму до 300 тысяч рублей.**

* ЖК «Шекспир» — застройщик ООО «ЛП», проект сдан в эксплуатацию и заселен. Разрешение на ввод на сайте наш.дом.рф. ЖК «Байрон» — застройщик ООО «ЛП», разрешение на ввод на сайте наш.дом.рф ** Организатор акций: ООО«Л1 Строительная Компания №1». Юридический адрес: 196233, Санкт-Петербург, улица Орджоникидзе, дом 52 литер а, пом. 92-н офис 4. ИНН: 7810269443. ОГРН: 1027804853559. КПП: 781001001. Сроки проведения акций: с 1 по 30 апреля 2024 года. Акции распространяются на однокомнатные квартиры в ЖК «Шекспир» и ЖК «Байрон». Предложение ограничено и действительно на момент публикации. Больше об организаторе акций, правилах их проведения, размерах скидок и сроках можно узнать на сайте www.l1-stroy.ru или по телефону: 8 (812) 305 33 55.

ООО «Л1 Строительная Компания №1», ИНН: 7810269443