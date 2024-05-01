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    В Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка»

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    Из соображений безопасности в Киргизии отменили шествие «Бессмертного полка», 1 мая сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

    МВД республики предпринимает комплекс мер для предупреждения и исключения рисков нарушений правопорядка и совершения преступлений в местах массового скопления людей, заявили в ведомстве.

    Не пройдет «Бессмертный полк» и по улицам Петербурга. Портреты своих родственников — участников Великой Отечественной войны желающие могут опубликовать на официальном сайте всероссийской акции.

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    Бессмертный полкКиргизия
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