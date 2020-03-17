В Петербурге обсуждают перевод МФЦ на работу по предварительной записи

Многофункциональные центры Петербурга могут перейти на работу только по предварительной записи. Вопрос об изменении режима МФЦ в настоящее время обсуждается. Об этом «Фонтанке» 17 марта сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

«Рассматривается вопрос о переводе всех центров в режим работы только по предварительной записи», - рассказали в пресс-службе комитета.

В Смольном отметили, что в государственном казённом учреждении «МФЦ» проводится полный комплекс мероприятий по профилактике коронавируса. Рабочие места дизенфицируют, перед началом каждого рабочего дня проводится мониторинг здоровья сотрудников. Во всех МФЦ используют мобильные бактерицидные рецуркуляторы воздуха, аналогичные тем, которые работают в медучреждениях.