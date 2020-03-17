В Петербурге обсуждают перевод МФЦ на работу по предварительной записи
Многофункциональные центры Петербурга могут перейти на работу только по предварительной записи. Вопрос об изменении режима МФЦ в настоящее время обсуждается. Об этом «Фонтанке» 17 марта сообщили в городском комитете по информатизации и связи.
«Рассматривается вопрос о переводе всех центров в режим работы только по предварительной записи», - рассказали в пресс-службе комитета.
В Смольном отметили, что в государственном казённом учреждении «МФЦ» проводится полный комплекс мероприятий по профилактике коронавируса. Рабочие места дизенфицируют, перед началом каждого рабочего дня проводится мониторинг здоровья сотрудников. Во всех МФЦ используют мобильные бактерицидные рецуркуляторы воздуха, аналогичные тем, которые работают в медучреждениях.
Пока горожанам рекомендуют не посещать центры, если только визитёры не являются заявителями и получателями услуг.
Напомним, из-за коронавирусной инфекции в Петербурге, как и в других городах, закрылись все подведомственные Минкульту культурные учреждения, в том числе, Эрмитаж, Мариинский театр, Русский музей. С 18 мая российские границы будут закрыты для иностранцев и лиц без гражданства. Режим продлится до 1 мая. Число выявленных случаев заболевания в стране достигло 114 человек. С 17 марта все городские школы перешли на дистанционное обучение.
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