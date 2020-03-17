Губернатор Псковской области решил самоизолироваться и сдать тесты на коронавирус. Он не хочет стать первым заболевшим в регионе
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил уйти на карантин и сдать тест на коронавирус, потому что почувствовал недомогание. Об этом чиновник 17 марта сообщил на странице в Instagram.
«Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтвержденных случаев COVID19, и мы будем делать все возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», – сообщил он.
Ведерников продолжит работать, но перейдёт на удалённый режим.
Накануне самоизолироваться на всякий случай решил глава Сбербанка Герман Греф. Он ездил в командировку в Европу.
Оставаться дома при первых признаках болезни из-за ситуации с коронавирусом просят и власти, и врачи. Сотрудникам многих компаний не рекомендовали появляться в офисах без особой необходимости и попросили решать все вопросы с помощью звонков или онлайн.