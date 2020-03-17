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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 20:41
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Губернатор Псковской области решил самоизолироваться и сдать тесты на коронавирус. Он не хочет стать первым заболевшим в регионе

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников решил уйти на карантин и сдать тест на коронавирус, потому что почувствовал недомогание. Об этом чиновник 17 марта сообщил на странице в Instagram.

«Пока все говорит о том, что это легкая форма обычной простуды. Тем не менее, считаю необходимым перестраховаться. В Псковской области нет подтвержденных случаев COVID19, и мы будем делать все возможное, чтобы этот статус не менялся. Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права», – сообщил он.

Ведерников продолжит работать, но перейдёт на удалённый режим.

Накануне самоизолироваться на всякий случай решил глава Сбербанка Герман Греф. Он ездил в командировку в Европу.

Оставаться дома при первых признаках болезни из-за ситуации с коронавирусом просят и власти, и врачи. Сотрудникам многих компаний не рекомендовали появляться в офисах без особой необходимости и попросили решать все вопросы с помощью звонков или онлайн.

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