В Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил о том, что из трех десятков новых случаев коронавируса три выявили в Петербурге. Таким образом, в городе стало девять выявленных заболевших. Плюс в Боткина лечится пациентка из Ленобласти.
Также из 30 новых случаев двадцать — в Москве, три — в Самарской области, по одному в Московской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Республике Коми.
«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении от 16 марта.
Вся оперативная информация по ситуации с коронавирусом в России, как пообещал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, будет публиковаться на сайте «стопкоронавирус.рф». Также будет запущена телефонная линия — 8-800-2000-112, сообщает «Интерфакс».
Напомним, что под наблюдением медиков по коронавирусу в больнице им. Боткина, по данным на 16 марта, находятся 238 пациентов. Двух заболевших планируют выписывать. Отметим, в Боткина ранее заявили, что новых случаев заражения в Петербурге нет.