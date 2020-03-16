В Петербурге обнаружены еще трое заболевших коронавирусом

Роспотребнадзор сообщил о том, что из трех десятков новых случаев коронавируса три выявили в Петербурге. Таким образом, в городе стало девять выявленных заболевших. Плюс в Боткина лечится пациентка из Ленобласти.



Также из 30 новых случаев двадцать — в Москве, три — в Самарской области, по одному в Московской и Кировской областях, а также в Пермском крае и Республике Коми.



«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели (Италия, Франция, Испания, Швейцария). Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке», — говорится в сообщении от 16 марта.

