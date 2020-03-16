В России за сутки выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом
Большинство случаев заболевания новым вирусом остаются привозными. Об этом 16 марта на брифинге для журналистов сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её данным, на 16 марта в России зафиксировано уже 93 заболевших, из которых 86 — это прибывшие в страну иностранцы или вернувшиеся из путешествий россияне.
Отметим, что сутками ранее количество зараженных Covid-19 было 63 человека, из которых 6 — в Петербурге. Двоих уже готовят к выписке. В больнице имени Боткина на стационарном лечении находятся 238 пациентов, которых проверяют на коронавирус.
Татьяна Голикова также заявила, что поручила Роспотребнадзору поставить во все регионы тест-системы на коронавирус. Сейчас в РФ в сутки производится до 100 тысяч тест-систем для диагностики китайской инфекции.
После публикации стало известно, что три из тридцати новых случаев выявлены в Петербурге.