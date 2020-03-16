В России за сутки выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом

Большинство случаев заболевания новым вирусом остаются привозными. Об этом 16 марта на брифинге для журналистов сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.



По её данным, на 16 марта в России зафиксировано уже 93 заболевших, из которых 86 — это прибывшие в страну иностранцы или вернувшиеся из путешествий россияне.



Отметим, что сутками ранее количество зараженных Covid-19 было 63 человека, из которых 6 — в Петербурге. Двоих уже готовят к выписке. В больнице имени Боткина на стационарном лечении находятся 238 пациентов, которых проверяют на коронавирус.

