FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +1
73.19р81.86р
16.03.2020 16:00
5
Печать

В России за сутки выявили еще 30 случаев заражения коронавирусом

Большинство случаев заболевания новым вирусом остаются привозными. Об этом 16 марта на брифинге для журналистов сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её данным, на 16 марта в России зафиксировано уже 93 заболевших, из которых 86 — это прибывшие в страну иностранцы или вернувшиеся из путешествий россияне.

Отметим, что сутками ранее количество зараженных Covid-19 было 63 человека, из которых 6 — в Петербурге. Двоих уже готовят к выписке. В больнице имени Боткина на стационарном лечении находятся 238 пациентов, которых проверяют на коронавирус.

Татьяна Голикова также заявила, что поручила Роспотребнадзору поставить во все регионы тест-системы на коронавирус. Сейчас в РФ в сутки производится до 100 тысяч тест-систем для диагностики китайской инфекции.

После публикации стало известно, что три из тридцати новых случаев выявлены в Петербурге.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (5)

житель города П.
Информирование из рук вон плохо поставлено. Хваленая он-лайн карта Яндекса по России показывает данные ниже чем остальные агрегаторы. При этом слова Голиковой о +30 выявленых не отражены официально вообще ни где..
CptButtHurt
На хрена их пускают назад в Россию. где заразились там пусть и сидят, лечатся. Всех туристов оставить за границей, вместе с иностранцами к нам рвущимися. Границы закрыть. Видио мало им фильмов про всяческие зомби-апокалипсисы показывали. Не поняли.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний