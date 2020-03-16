«У нас нет никаких тестов, мазков, ничего!» Как корреспондент «Фонтанки» попыталась провериться на коронавирус в поликлинике

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Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал список адресов, по которым все желающие могут пройти анализ на коронавирус. Слегка ошарашенный напором горожан Роспотребнадзор убеждает, что тестов хватит всем. На практике оказалось, что в некоторых поликлиниках, попавших в список, просто не в курсе, что должны принимать какие-то анализы у населения. Более того, в перечень попали медучреждения, которых еще даже не существует.

«Уже сегодня любой желающий может бесплатно сдать анализ на коронавирус», сообщили СМИ вслед за комздравом. Спустя час на телефонных линиях медицинских регистратур воцарился хаос. Сомнительное удовольствие ощутить у себя в носоглотке ватную палочку, а потом выяснить, что в тебе поселился коронавирус, оказалось более чем востребованным.



Городская поликлиника № 106, ул. Рихарда Зорге, д. 16. У 106-й поликлиники есть несколько адресов, но именно этот на карте не обозначен. «Это кабинет, где будут принимать врачи общей практики, - пояснили в регистратуре. - Он еще не открыт. Когда он будет работать, не известно. Мы ничего ни у кого не берем, мы не знаем, что так комздрав опубликовал».

Городская поликлиника № 93, ул. Освобождения, д. 15. «Тестирование будет, но пока его нет, - сказали в регистратуре. - Информирование бежит впереди паровоза и впереди реально оказываемых услуг. Подойдите к инфекционисту в кабинет номер 53, может быть, она вам что-то скажет». Но «подойти к инфекционисту» - тот еще квест. Начинать его надо только по записи. К инфекционисту — очередь. «Очередь — большая, - вздохнули в регистратуре. - Но вас мы все равно записать не можем, вас в нашей системе нет».

В поликлинике № 43 Кировского района тоже посоветовали записаться к инфекционисту через общегородской колл-центр.

И вот тут выясняется еще один занятный нюанс массового тестирования на новый коронавирус, которое рискует оказаться не таким уж и массовым. Нельзя просто так прийти в поликлинику и открыть рот, чтобы у тебя из носоглотки достали материал для злополучного анализа. Для начала надо быть в системе. То есть, если ты снимаешь квартиру, или не прикреплен к поликлинике из списка, или просто сто лет не был у врача и система не в курсе, что ты есть — у тебя проблема. Решить ее, вроде бы, не сложно: надо позвонить в страховую, сказать, что хочешь прикрепиться к такой-то поликлинике, страховая тебя прикрепляет, и вуаля — можно вставать в большую очередь к инфекционисту.



Если верить списку комздрава, все поликлиники Московского района должны принимать анализы на коронавирус. В поликлинике №42 на Ленсовета, 54 в трубке пару минут звучала центральная тема из балета «Лебединое озеро». «Вы уже пятая, кто звонит нам за последние полчаса! - в отчаянии воскликнула координатор. - Никакой информации у нас нет, и анализы мы не принимаем. Перезвоните позже».

В поликлинике №75 на Кузнецовской, 9 корреспонденту «Фонтанки» объяснили, что медучреждение предназначено только для студентов, но и им тесты сегодня не светят.

В поликлинике №48 на Благодатной, 18, наконец, объяснили, что происходит. «Нам не доставили среды для анализов. И, насколько мы понимаем, её не доставили не в один район города, - сказали в регистратуре. - Мы надеемся, что привезут сегодня вечером, в крайнем случае — завтра утром. Но, чтобы пройти тест, вы должны быть прикреплены к нашей поликлинике.

В поликлинике №54, куда корреспондент «Фонтанки» пришел лично, как законно прикрепленный, тоже сказали, что никакого массового тестирования нет — и, видимо, не будет. Если гражданин контактировал с кем-то, кто вернулся из «коронавирусной» страны, его отправят к терапевту — при условии, что у него нет температуры или других симптомов. С симптомами врача надо ждать дома. Те, кто сам побывал в такой стране, должны, по мнению поликлиники, сдаваться в больницу имени Боткина. Те, кто побывал в Финляндии, которая пока в список «неблагоприятных» не входит, врачей не интересуют.



По телефону регистратуры поликлиники №40 в Центральном районе ответа врача-координатора пришлось ждать 34 минуты. «Ваша позиция в очереди — 11. Спасибо за терпение!», - ободрял механический голос. Разговор длился 50 секунд. «У нас не принимают анализы. Звоните 112. У нас нет никаких тестов, мазков, ничего. Звоните в горздрав и узнавайте. И завтра их тоже не привезут. Обращайтесь в Боткинскую больницу», - сказала координатор и бросила трубку.

В Боткинской больнице сообщили, что в поликлинике при больнице тесты на коронавирус не делают, а заборы анализов — только для пациентов стационара. «На сайте комитета по здравоохранению сегодня выложена вся информация и поликлиники обязаны взять у вас эти анализы, - сказали в регистратуре. - Мы не являемся контролирующим органом поликлиник, извините, пожалуйста. Почему они к нам отправляют, мы не знаем. Не правильно они говорят. Звоните в комитет по здравоохранению. Или в центр эпидемиологии и гигиены».

Читатель «Фонтанки» Артем Кальченко рассказал редакции свою историю мытарств в поисках обещанного тестирования. Мужчина за четыре дня побывал в Бельгии, Сенегале и Марокко. «Я позвонил в свою поликлинику №95 в Колпинском районе по общему номеру, где мне сообщили, что нужно позвонить заместителю главного врача, которая в момент моего звонка находилась на совещании. Опять же, меня внимательно выслушали и зафиксировали информацию. Совещание, к сожалению, затянулось, но это бывает. Дозвонившись до уполномоченного сотрудника, я узнал, что информацию обо мне уже передали ей и она знает, где я был и зачем звоню, молодцы. Предложила, внимание, получить справку, что я здоров, что меня чуть-чуть, слегка так, удивило. Я все же осведомился, как мне пройти тестирование. Это оказалось возможным, для этого мне надо завтра прийти в поликлинику и с 09:00 до 11:00 сдать тест в общей очереди. Есть нюанс: тестов (не уточнили – вообще тестов, или тестов для таких, как я, кто желает их сдать добровольно) всего 10 штук на день».

