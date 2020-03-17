Финляндия ограничивает движение через границу с 19 марта. Об этом сообщает МВД страны 17 марта. В 00 часов (в ночь со среды на четверг) пункты пересечения границы будут закрыты, а внутренний пограничный контроль со странами Шенгена вступит в силу в 00 часов. «Международные пограничные пункты на восточной границе (границе с Россией. — Прим. ред.) ограничивают движение и часы работы. Пассажирские перевозки через ЖДПП «Вайниккала» приостановлены», — заявили в ведомстве. Грузоперевозки будут осуществляться в обычном режиме. Аэропорты Хельсинки-Вантаа, Мариехамн и Турку также будут работать для грузовых перевозок и для возврата граждан. «Пограничная служба может разрешить движение пассажиров по необходимой и обоснованной причине», — говорится в сообщении МВД. Международные перевозки через другие аэропорты закроют. Железнодорожное и морское пассажирское сообщение с Россией тоже прекращено.

Иностранным туристам можно покинуть Финляндию. Возвращение граждан ЕС и жителей другой страны ЕС с ВНЖ в Финляндии разрешено с учетом состояния здоровья человека. Закон о чрезвычайном положении вступит в силу 18 марта и будет действовать до 13 апреля. Транзитных пассажиров, которые возвращаются домой в Россию через Финляндию, скорее всего, пустят в Финляндию. Всем иностранным гражданам, которые находятся в Суоми, позволят выехать на родину, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе Посольства Финляндии. «У тех иностранцев, кто находится в Финляндии, есть право выехать в страну проживания. Всех, кто прибывает из-за границы в Финляндию, могут посадить на карантин на 14 дней, но, возможно, это не будет касаться транзитных туристов. Но пока это предположение — официальная информация поступит в течение этого вечера», — сообщил консул по связям со СМИ Танели Добровольски.

Однако сложность состоит в том, что регулярные автобусные рейсы и поезда «Аллегро» отменены. Пока в посольстве затрудняются сказать, будет ли организована министерствами иностранных дел обеих стран доставка из России в Финляндию и из Финляндии в РФ своих застрявших граждан.

