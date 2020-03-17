Мы все больны без футбола. Российский ушел на карантин, а Евро-2020 перенесли

Сломался один из последних бастионов мирового спорта — российский футбол поставили на паузу минимум до 10 апреля. Евро-2020 тоже не выдержал, и теперь это Евро-2021. «Фонтанка» рассказывает о последних днях мирового спортивного движения.

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Российские футбольные чиновники долго не хотели признавать проблему коронавируса. Крутились как могли, но все-таки сдались. По самому радикальному пути, который предложил владелец «Спартака» Леонид Федун, не пошли, но чемпионат все-таки остановили. Пока только до 10 апреля.

Федун против

Сомнений в том, что чемпионат надо остановить, не было даже у фанатов, которые покидали последнюю игру «Зенита», скандируя «На карантин, а то умрем». По задумке Леонида Федуна, чемпионат Российской премьер-лиги нужно вообще прекратить, зафиксировать места, раздать медали и думать уже о том, как жить в условиях мирового финансового кризиса. В Петербурге с учетом того, что «Зенит» занимает первое место, вряд ли были бы против, но вот, например, в «Краснодаре» идею не оценили. Из-за поражения в 22-м туре от «Сочи» краснодарцы опустились со второго на третье место, которое уже не дает прямого выхода в Лигу чемпионов. Да и клубы из зоны вылета и стыковых матчей — «Ахмат», «Крылья Советов», «Рубин» и «Оренбург» — еще не потеряли шансы на улучшение своих позиций и тоже вряд ли готовы отказаться от дальнейшей борьбы. В результате было принято единственно правильное решение — приостановить сезон. Даты оставшихся 8 туров будут сдвинуты.

«Основным приоритетом Российской премьер-лиги всегда являлись здоровье и безопасность болельщиков. Данное решение является необходимой мерой, которая позволит преодолеть временные сложности. Мы надеемся на понимание и серьёзное отношение со стороны болельщиков и клубов в борьбе с распространением COVID-19. Мы все должны объединиться и быть максимально ответственными в сложившейся ситуации», — заявил президент РПЛ Сергей Прядкин, которого, к слову, в этот же день переизбрали на новый пятилетний срок.

На текущий момент пауза должна продлиться до 10 апреля. Как заявили в пресс-службе лиги, в случае продления режима «повышенной готовности» в регионах России и ограничений на посещение матчей будет сделано дополнительное сообщение.

«Зенит» сразу объявил о том, что дает игрокам выходные до 22 марта, но потом ждет их обратно для продолжения тренировочного процесса на базе в Удельном парке.

«Сейчас главное — это здоровье граждан. Для «Зенита», учитывая эти профилактические меры и обстоятельства, тренировочный план команды будет скорректирован. «Зенит» должен быть готов в любой момент выйти на поле и сыграть перед своими болельщиками», — заявили в петербургском клубе.



В основном все команды поддержали решение. Недовольным остался все тот же Федун. По мнению владельца «Спартака», из-за приостановки чемпионата возникает много вопросов по деньгам, самый важный из которых — как теперь быть с финансовым фейр-плей. Клубы теряют деньги, при этом продолжают платить налоги. И совершенно непонятно, как долго продлится карантин. По данным испанского издания AS, если эпидемия коронавируса не пойдет на спад в ближайшие месяцы, УЕФА склоняется к тому, чтобы признать чемпионами команды, которые возглавляют таблицу на момент остановки. По такому же принципу планируется определить и команды для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы. При этом процессы, определяющие понижение и повышение команд в классе, союз оставляет на усмотрение лиг.

Большая жертва Чеферина

Боссы УЕФА тоже долго тянули с решением по поводу чемпионата Европы по футболу, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Напомним, что четыре игры турнира планировалось провести в Петербурге летом — матчи группового этапа были намечены на 13, 17 и 22 июня и еще одна четвертьфинальная игра — на 3 июля. Вариантов было два — перенести континентальное первенство на декабрь или вообще на лето 21-го года. Второй вариант был наиболее предпочтительным для клубов: они могли доиграть летом текущий сезон и без больших проблем составить календарь на следующий.



По данным издания The Athletic, УЕФА требовал от команд за этот вариант компенсацию в 275 миллионов фунтов. В эту сумму союз оценил затраты на перенос Евро-2020. Сложно сказать, насколько эта информация соответствовала действительности, но в итоге здравый смысл восторжествовал, и турнир был перенесен на год. Точный календарь еще предстоит утвердить, но ожидается, что соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Президент УЕФА Александер Чеферин, комментируя перенос, заявил, что здоровье фанатов, сотрудников и игроков находится для него в приоритете, но ради этого пришлось принести «большую жертву».

— Перенос Евро-2020 обернется огромными убытками для УЕФА, но мы сделаем все, чтобы развитие любительского и женского футбола, а также развитие игры в 55 странах не пострадало, — цитирует Чеферина официальный сайт УЕФА. — «Цель важнее прибыли» — наш главный принцип при принятии этого решения на благо европейского футбола. Футбол — это социальный лифт и мощная сила в обществе. Мысль о празднике общеевропейского футбола на пустом стадионе, с опустошенными фан-зонами, когда весь континент сидит дома в изоляции, безрадостна. Мы не могли позволить отметить 60-ю годовщину турнира таким образом.

