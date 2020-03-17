«Юла» и Avito перестанут публиковать объявления о продаже масок. Так они будут бороться со спекулянтами
Онлайн-сервисы бесплатных объявлений Avito и «Юла» начинают бороться со спекулянтами, торгующими медицинскими масками. Об этом 17 марта сообщил представитель Mail.ru Group.
Платформы приостановили публикацию подобных объявлений, пишет «Коммерсант». И если у Avito решение вступает в силу с завтрашнего дня, то через «Юлу» продать маску нельзя будет уже с сегодняшнего дня. Впрочем, последние предложения были опубликованы здесь в 17.00.
Действие запрета продлится «до момента принятия правительством РФ решения относительно политики онлайн-продажи лекарств и медицинских товаров».
На сегодняшний день данные онлайн-сервисы оставались практически последней возможностью купить маски за более-менее вменяемые деньги. Уже понятно, что российских мощностей не хватает для обеспечения изделиями всех желающих. Правительство Петербурга решило доставлять одноразовые средства защиты из Китая «Почтой России».