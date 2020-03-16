Медицинские маски для петербуржцев привезёт «Почта России» из Китая

«Почта России» готовится начать поставки медицинских масок в Петербург из Китая. Об этом заявил председатель комитета здравоохранения Смольного Дмитрий Лисовец 16 марта.



По его словам, в КНР эпидемия пошла на спад и там образовался избыток средств защиты.



«Почта России» готова поставлять из КНР в Санкт-Петербург необходимое количество средств защиты», — отметил он.



К 16 марта в Петербурге зарегистрировано 9 случаев заболевания коронавирусом, также под наблюдением в Боткина содержится 238 пациентов.

