Медицинские маски для петербуржцев привезёт «Почта России» из Китая
«Почта России» готовится начать поставки медицинских масок в Петербург из Китая. Об этом заявил председатель комитета здравоохранения Смольного Дмитрий Лисовец 16 марта.
По его словам, в КНР эпидемия пошла на спад и там образовался избыток средств защиты.
«Почта России» готова поставлять из КНР в Санкт-Петербург необходимое количество средств защиты», — отметил он.
К 16 марта в Петербурге зарегистрировано 9 случаев заболевания коронавирусом, также под наблюдением в Боткина содержится 238 пациентов.
Сегодня комитет по здравоохранению опубликовал адреса поликлиник, в которых можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. Однако во многих поликлиниках оказались не в курсе новой услуги.