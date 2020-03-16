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16.03.2020 16:54
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Медицинские маски для петербуржцев привезёт «Почта России» из Китая

«Почта России» готовится начать поставки медицинских масок в Петербург из Китая. Об этом заявил председатель комитета здравоохранения Смольного Дмитрий Лисовец 16 марта.

По его словам, в КНР эпидемия пошла на спад и там образовался избыток средств защиты.

«Почта России» готова поставлять из КНР в Санкт-Петербург необходимое количество средств защиты», — отметил он.

К 16 марта в Петербурге зарегистрировано 9 случаев заболевания коронавирусом, также под наблюдением в Боткина содержится 238 пациентов.

Сегодня комитет по здравоохранению опубликовал адреса поликлиник, в которых можно бесплатно сдать анализ на коронавирус. Однако во многих поликлиниках оказались не в курсе новой услуги.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

Annonym
Да это очень Печальная и смотря со Стороны Возможного развития Короновируса на Территорий России очень не осмотрительная Ситуация со стороны Власти .
Объясняю во 1 Это показывает что Власть экономит на Народе Заказывая Маски в Стране которая является источником Короновируса и качество этих самых Масок тоже возможно Будет вызывать Нарекания по качеству .
Ну даже тут добавить уже Нечего ибо это Показательно типа Отношение к народу как к "Скотине" , "Быдлу" ибо если было иное то Заказ масок был бы из любой другой Страны Европы = Стран Старого Света .

И Модераторы сайта Фонтанки вы Во обще Слепые чтоли Надоело уже наблюдать в Комментах у вас Рекламу по сути Древнейшей профессий Комент с такой рекламой размещен пользователем с Ником из Цифр дата 16 Мар 2020 в 17:08
Примите меры Уже ! ! !
260669601
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Vahmistroff
Почта России?! Думаю, навряд ли к концу эпидемии успеют привезти.
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