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16.03.2020 14:30
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Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

Комитет по здравоохранению Смольного составил перечень медучреждений, где можно пройти проверку на наличие опасного коронавируса.

Это можно сделать уже сегодня, настаивают в комитете, и любому (ранее — только тем, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидобстановкой).

Полный список смотрите на сайте «Доктора Питера».

Напомним: сегодня «Фонтанка» опубликовала материал «Возьмите мои анализы...» Роспотребнадзор надежно удерживает монополию на диагностику коронавируса» — о том, что частным клиникам госструктуры не дают возможность проводить тестирование на Covid-2019.

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Комментарии (1)

sibor
Если один я пройду тест - этого мало, ведь ежедневно и ежечасно я общаюсь с множеством других, не прошедших тест, а так... сегодня проверил себя, успокоился... завтра заразился.
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