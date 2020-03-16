Где петербуржцы бесплатно смогут провериться на коронавирус

Комитет по здравоохранению Смольного составил перечень медучреждений, где можно пройти проверку на наличие опасного коронавируса.

Это можно сделать уже сегодня, настаивают в комитете, и любому (ранее — только тем, кто вернулся из стран с неблагополучной эпидобстановкой).

Полный список смотрите на сайте «Доктора Питера».

Напомним: сегодня «Фонтанка» опубликовала материал «Возьмите мои анализы...» Роспотребнадзор надежно удерживает монополию на диагностику коронавируса» — о том, что частным клиникам госструктуры не дают возможность проводить тестирование на Covid-2019.