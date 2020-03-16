«Нет у нас никакого тестирования». В ряде петербургских поликлиник не знают, что должны брать анализы на коронавирус

Не все медучреждения Петербурга из опубликованного Смольным списка знают, что должны брать у всех желающих анализы на коронавирус. В поликлинике № 52 Выборгского района и № 32 Петроградского района «Фонтанке» 16 марта опровергли информацию о возможности сдать тесты.



В поликлинике, расположенной на улице Ломоносова в поселке Парголово, на заявление корреспондента о желании пройти тест на коронавирус ответили: «Нет у нас никакого тестирования» — и повесили трубку. В медицинском учреждении Петроградского района в Вяземском переулке вежливо объяснили, что не знают, как попали в список, и пояснили, что провериться на коронавирус можно в больнице им. Боткина.

