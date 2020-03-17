«Сначала закройте метро!» Фитнес-клубы опустели вполовину из-за страхов перед коронавирусом, но спортсмены не сдаются

С момента официального начала пандемии коронавируса посетителей в крупнейших сетях фитнес-клубов уже в два раза меньше. «Фонтанка» выясняла, чего боятся их клиенты и как клубы будут зарабатывать, если вообще всем придется сидеть по домам.

С 16 марта в Петербурге действует запрет властей на массовые мероприятия численностью свыше 1 тысячи человек. Горожанам рекомендуется воздержаться от посещения мест скопления людей и полностью перевести свои активности на удаленку. Под угрозой закрытия оказались кинотеатры и торговые центры. Фитнес-клубы хоть и бодрятся, но о закрытии уже подумывают сами. Хотя, по их мнению, люди должны больше бояться ездить в общественном транспорте, чем заниматься в залах.

По данным Минздрава, коронавирус нового типа передается воздушно-капельным путем (через чихание и кашель), с частицами пыли в воздухе, а также через рукопожатия и предметы обихода. Люди в фитнес-клубах вряд ли ходят мыть руки после каждого подхода к тренажеру, а потом этими же руками вытирают пот с лица. Видимо, именно с такими мыслями петербуржцы остаются дома, вместо того чтобы тягать железо.



Глава и основатель крупной сети спортивных клубов Fitness House Алексей Фурсов сообщил «Фонтанке», что посещаемость его фитнес-залов из-за страха клиентов перед эпидемией упала к сегодняшнему дню примерно на 50%.

«Поэтому мы на данный момент не являемся местами массового скопления людей — у нас одновременно не бывает больше ста человек», — заявил Фурсов. Про вероятность полного закрытия заведений, подобных фитнес-клубам, он говорит так: «На мой взгляд, надо сначала закрыть метро. Закрывать фитнес-клубы при работающем метро — мне кажется, немножко глупо».

В крупной сети фитнес-центров Alex Fitness, которая владеет клубами в 26 городах России (в Петербурге 11 точек), также внимательно следят за новостями о коронавирусе и заявлениями властей об уже введенных и планируемых ограничениях. В компании тоже говорят о заметном сокращении числа посетителей, отмечая, что коронавирус определенно внес в это свой вклад. Как раз сегодня, 17 марта, проводилось специальное совещание о том, как работать в новых условиях.

«В сети Alex Fitness усилен режим клининга: увеличена частота уборки с применением специальных дезинфицирующих средств. Размещены памятки с информацией о мерах предосторожности в период пандемии, а также рекомендациями ВОЗ», — сообщил президент холдинга Alex Fitness Алексей Ковалев. Но панические настроения горожан и жесткие решения властей табличками не остановить.

«Фонтанка» обзвонила еще несколько сетей фитнес-клубов. Везде картина примерно одинаковая — никаких распоряжений о закрытии залов нет, они все работают в штатном режиме. Хорошая новость — тренажеры дезинфицируются, а в бассейн посетитель не сможет окунуться, миновав осмотр кожного врача. Но это базовые требования ко всем фитнес-клубам вне зависимости от эпидемий. И так же базово они далеко не всегда соблюдаются. По сути, никаких кардинальных мер для исправления ситуации в клубах назвать не смогли.

«Головы на плечах у всех есть. После заболеваний каких-то детей к нам не приводят, а взрослые люди, думаю, в таких случаях самостоятельно ограничивают себя в посещении общественных мест», — высказала мнение сотрудница петербургской сети Fitness Family. В Петербурге у них работают три центра.



Про опасения закрытия в клубах знают, но приводят веские доводы, почему этого делать не стоит. В одном из клубов сети Fitness 24 «Фонтанку» заверили, что запрет на мероприятия массовостью до 1000 человек полностью соблюдается. «У нас одновременно находятся в 10 раз меньше человек», — сообщил сотрудник. Сеть имеет четыре точки в Петербурге.

Самый очевидный вопрос посетителей — что делать, если зал совсем закроется, пропадет ли абонемент. На такой неприятный вопрос в клубах отвечают неохотно, и видно, что уже не в первый раз. Где-то, например, можно будет вернуть деньги за клубную карту полностью или частично, а где-то в такой ситуации клиенту смогут продлить или приостановить действие абонемента на время карантина.

«В случае, если клиент боится заразиться и принял решение ограничить посещение фитнес-клуба, мы предоставим право заморозки абонемента, — сообщили в Alex Fitness, — на случай самых крайних мер, а именно вынужденного закрытия клубов, мы предоставим всем клиентам онлайн-ресурсы для проведения домашних тренировок».

