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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 00:47
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Коронавирус продолжает закрывать автозаводы в Европе. К «карантину» присоединились Volkswagen и PSA

Автопроизводители продолжают приостанавливать производство на своих европейских заводах в связи с пандемией коронавируса. О закрытии всех или части производственных площадок заявили Fiat Chrysler Automobiles, Volkswagen Group и PSA Group.

PSA Group до 27 марта закрывает заводы, выпускающие автомобили марок Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall, сообщает 16 марта Automotive News Europe. Производство будет приостановлено за площадках во Франции, Испании, Португалии, Германии, Польше, Словакии и Великобритании. Помимо непосредственно вспышки коронавируса, дополнительными причинами стали сбои в поставках запчастей и падение авторынков.

Fiat Chrysler Automobiles тоже объявил о приостановке большинства своих европейских заводов на две недели - до 27 марта, чтобы защитить сотрудников от вируса и приспособиться к резкому снижению спроса. Концерн закрывает производственные площадки Fiat и Maserati в Италии, а также заводы в Польше.

Компания Renault на несколько дней закрыла два завода в Испании из-за задержки поставок. А позднее компания объявила об остановке своих французских предприятий с вечера понедельника и «до дальнейшего уведомления» в соответствии с мерами против распространения вируса, принятыми правительством Франции.

Volkswagen с 17 марта приостанавливает завод в Братиславе, Словакия, где собирают автомобили марок Porsche, Audi, Skoda и Seat. Также производство остановит испанское подразделение Seat, которая входит в Volkswagen Group.

Кроме того, компания Ford объявила о закрытии на неделю своего завода в испанской Валенсии. У трех сотрудников предприятия подтвердили заражение COVID-19. В компании заявили, что, согласно протоколу, изолировали всех, кто контактировал с заболевшими работниками.

Ранее о приостановке производства также объявляли итальянские Lamborghini и Ferrari. А глава Tesla Илон Маск эвакуировал со строительства Gigafactory под Берлином всех сотрудников с американским гражданством.

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