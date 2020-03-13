Lamborghini приостанавливает завод из-за коронавируса. За ней может последовать и Fiat

Итальянская компания Lamborghini с 13 марта как минимум на две недели останавливает производство автомобилей. Её завод расположен на севере Италии, недалеко от Болоньи, то есть в районе, где первым в стране был объявлен жесткий карантин.

Генеральный директор Lamborghini Стефано Доменикали назвал этот шаг «актом социальной ответственности и внимательного отношения к людям, попавшим в экстраординарные обстоятельства», пишет 13 марта Carscoops. Завод в Санта-Агата-Болоньезе закрывается уже сегодня, возобновить производство пока что планируется не раньше 25 марта. Однако, по словам Доменикали, перерыв в работе может продлиться и дольше, если ситуация будет ухудшаться.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил в среду особый режим по всей стране. Закрыты все магазины за исключением аптек и продуктовых супермаркетов. Но запрета на работу заводов нет, и, согласно заявлению правительства Италии, промышленные предприятия могут продолжать работу, но «приняв меры предосторожности». Такие меры, например, предприняла компания Fiat Chrysler. Ее генеральный директор Майкл Мэнли призвал всех офисных сотрудников концерна работать преимущественно дистанционно, сведя личные контакты к минимуму, пишет Autonews.com. Вдобавок будут ограничены визиты сторонних посетителей как в офисы, так и на производственные площадки. Одновременно на заводах Fiat в Италии вводятся дополнительные меры дезинфекции, а также перестраиваются производственные процессы таким образом, чтобы увеличить физическое расстояние между соседними рабочими местами и этим снизить риски заражения работников друг от друга. При этом приходится снизить и планы выпуска продукции. Fiat Chrysler также внимательно отслеживает ситуацию на своих предприятиях как в Италии, так и в других местах и готов в случае необходимости полностью приостановить производство.