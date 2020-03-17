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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

17.03.2020 20:22
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В Петербурге на карантине 70 классов и 29 групп детсадов. Виноват не коронавирус

Семь десятков классов 34 городских школ и 29 групп 20 детских садов в Петербурге оказались на карантине по гриппу и ОРВИ. Как в Роспотребнадзоре по Петербургу и области сообщили «Фонтанке» 17 марта, горожане рискуют заразиться сразу тремя типами гриппа, а не только коронавирусом.

«С 9 по 15 марта заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на уровне недельного эпидемического порога. Зарегистрирована 51 тысяча случаев, что на 6,9% ниже уровня прошлой недели. Превышение порогового значения заболеваемости на 22% отмечено среди детей 7 – 14 лет», – пояснили корреспонденту специалисты во вторник.

Согласно информации федерального ведомства, схожая ситуация наблюдается по всей стране: превышение недельных эпидемических порогов зафиксировали в 17 субъектах.

Из-за ситуации с коронавирусом школьникам в Петербурге рекомендовано перейти на домашнее обучение. Из дома также занимаются студенты.

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Комментарии (1)

nuga
51 тыс случаев в Питере против 93 короновируса на всю страну? Короновирус спокойно жил бы и переносился в легкой форме,о нем никто не знал бы,но нужные люди устроили панику на весь мир с определенными нездоровыми целями. Грипп то опаснее в разы.
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