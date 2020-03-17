В Петербурге на карантине 70 классов и 29 групп детсадов. Виноват не коронавирус

Семь десятков классов 34 городских школ и 29 групп 20 детских садов в Петербурге оказались на карантине по гриппу и ОРВИ. Как в Роспотребнадзоре по Петербургу и области сообщили «Фонтанке» 17 марта, горожане рискуют заразиться сразу тремя типами гриппа, а не только коронавирусом.



«С 9 по 15 марта заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями находится на уровне недельного эпидемического порога. Зарегистрирована 51 тысяча случаев, что на 6,9% ниже уровня прошлой недели. Превышение порогового значения заболеваемости на 22% отмечено среди детей 7 – 14 лет», – пояснили корреспонденту специалисты во вторник.