В закрытом из-за коронавируса чикагском океанариуме выпустили пингвинов. Они ходят по залам и изучают рыб

В закрытом из-за коронавируса океанариуме Чикаго на время отсутствия посетителей из вольеров выпустили местных пингвинов. Чтобы птицы не заскучали, им позволили ходить по всем залам и смотреть на рыб.

К 17 марта в Twitter центра Shedd Aquarium появилось сразу несколько роликов.

The adventure continues! 🐧🐧

This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe — Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020

В одном из них пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и следит за представителями фауны из Амазонии, которые косяками плавают в одном из аквариумов. «Черные серебристые метиннисы тоже заинтересовались неожиданным посетителем», — отметили сотрудники в подписи.

