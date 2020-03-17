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17.03.2020 14:58
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В закрытом из-за коронавируса чикагском океанариуме выпустили пингвинов. Они ходят по залам и изучают рыб

В закрытом из-за коронавируса океанариуме Чикаго на время отсутствия посетителей из вольеров выпустили местных пингвинов. Чтобы птицы не заскучали, им позволили ходить по всем залам и смотреть на рыб.

К 17 марта в Twitter центра Shedd Aquarium появилось сразу несколько роликов.

В одном из них пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и следит за представителями фауны из Амазонии, которые косяками плавают в одном из аквариумов. «Черные серебристые метиннисы тоже заинтересовались неожиданным посетителем», — отметили сотрудники в подписи.

Хохлатых пингвинов Эдварда и Энни также вывели на прогулку. Работники центра сняли, как птицы бродят по комнате с панорамными аквариумами и изучают пространство, посвящённое рыбам и морским растениям Юго-Восточной Азии. После этого приключения пары продолжились у стойки информации для посетителей: пингвины направились смотреть, что, помимо офисных стульев, ещё находится за ней.

Океанариум из-за коронавируса закрыли до 29 марта, и животные, привыкшие к постоянному вниманию, сразу начали тосковать. Специалисты решили «проявить творческий подход» и выпустить их, чтобы заинтересовать. Помимо новых впечатлений, их радуют обновлённым рационом.

«Фонтанка» следит за всеми событиями, связанными с коронавирусом, в онлайн-трансляции.

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