В закрытом из-за коронавируса чикагском океанариуме выпустили пингвинов. Они ходят по залам и изучают рыб
В закрытом из-за коронавируса океанариуме Чикаго на время отсутствия посетителей из вольеров выпустили местных пингвинов. Чтобы птицы не заскучали, им позволили ходить по всем залам и смотреть на рыб.
К 17 марта в Twitter центра Shedd Aquarium появилось сразу несколько роликов.
The adventure continues! 🐧🐧— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 16, 2020
This morning, Edward and Annie explored Shedd’s rotunda. They are a bonded pair of rockhopper penguins, which means they are together for nesting season. Springtime is nesting season for penguins at Shedd, and this year is no different! (1/3) 👇 pic.twitter.com/VdxN3oQAfe
В одном из них пингвин по имени Веллингтон машет крыльями и следит за представителями фауны из Амазонии, которые косяками плавают в одном из аквариумов. «Черные серебристые метиннисы тоже заинтересовались неожиданным посетителем», — отметили сотрудники в подписи.
Хохлатых пингвинов Эдварда и Энни также вывели на прогулку. Работники центра сняли, как птицы бродят по комнате с панорамными аквариумами и изучают пространство, посвящённое рыбам и морским растениям Юго-Восточной Азии. После этого приключения пары продолжились у стойки информации для посетителей: пингвины направились смотреть, что, помимо офисных стульев, ещё находится за ней.
Океанариум из-за коронавируса закрыли до 29 марта, и животные, привыкшие к постоянному вниманию, сразу начали тосковать. Специалисты решили «проявить творческий подход» и выпустить их, чтобы заинтересовать. Помимо новых впечатлений, их радуют обновлённым рационом.
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