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О коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Онлайн

16.03.2020 23:29
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Власти США ужесточают рекомендации по борьбе с коронавирусом. Больше десяти не собираться, в рестораны и бары не ходить

Американские власти просят граждан не собираться группами более 10 человек, а также не есть на фуд-кортах. О новых мерах по борьбе с распространением коронавируса 16 марта рассказал президент США Дональд Трамп.

«Моя администрации рекомендует всем американцам, включая молодых и здоровых, работать и учиться на дому а также, если это возможно, избегать групп более десяти человек. Кроме того, стоит избегать ненужных поездок, а также не стоит есть и пить в барах, ресторанах и публичных фуд-кортах», - заявил Трамп.

Рекомендации стоит соблюдать как минимум в течение нескольких недель, подчеркнул президент США. При этом он подчеркнул, что общенациональный карантин в Америке пока не планируется. Однако его могут ввести в некоторых, наиболее неблагополучных штатах.

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