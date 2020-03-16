Власти США ужесточают рекомендации по борьбе с коронавирусом. Больше десяти не собираться, в рестораны и бары не ходить

Американские власти просят граждан не собираться группами более 10 человек, а также не есть на фуд-кортах. О новых мерах по борьбе с распространением коронавируса 16 марта рассказал президент США Дональд Трамп.



«Моя администрации рекомендует всем американцам, включая молодых и здоровых, работать и учиться на дому а также, если это возможно, избегать групп более десяти человек. Кроме того, стоит избегать ненужных поездок, а также не стоит есть и пить в барах, ресторанах и публичных фуд-кортах», - заявил Трамп.

