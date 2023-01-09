Долгий ящик. Какие крупные проекты в Петербурге поставлены инвесторами на паузу

Фото: Скриншот видео Илья Выдревич/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





«Фонтанка» провела ревизию наиболее значимых и ярких инвестиционных проектов Петербурга. Жизнь складывается так, что про большинство из них авторам сказать пока особо нечего.

Небоскребы

Самые крупные и заметные (в полном смысле этого слова) проекты из заявленных за последнее время — два новых небоскреба в Лахте от «Газпрома». Газовый монополист, прописанный в Петербурге, еще не заселив свою первую башню, в мае 2021 года заявил о планах по строительству второго, а полгода спустя — и третьего небоскреба.



Самым масштабным будет второй. Его заявленная высота — 703 метра — символически намекает на год основания города. Никаких данных о стоимости и о сроках не называлось. Рассказали только такое:



Фото: Скриншот видео/YouTube.com Фото: Скриншот видео/YouTube.com Поделиться Поделиться





«703-метровое здание — это 150 этажей и 220 тыс. кв. м площади. Высота самого верхнего — 590 м, и это «самый высокий в мире обитаемый этаж». Здание будет разделено на 8 секций по 16 этажей с трехэтажными атриумами и общественными зонами c зелеными насаждениями».

Про третий известно также немного. Он будет выше первого, но на архитектурные рекорды не претендует. Третий небоскреб «Газпрома» будет иметь высоту 555 м (108 уровней), площадь порядка 179 тыс. кв. м. В трехуровневом стилобате будут размещены служебные помещения и автостоянка. Высота самого верхнего уровня составит 453 м, на нем разместится обзорная галерея.



За минувший год стала понятнее только локация этих небоскребов. Тут без сюрпризов, это тоже Лахта, и причем на время строительства планируется отсрочить ввод в эксплуатацию уже почти достроенного яхтенного комплекса «Геркулес», чтобы избежать его работы вплотную к масштабной стройплощадке.



О том, как идет подготовка к реализации этих проектов, сколько денег они потребуют и насколько это все вообще актуально в нынешней ситуации, известий не было. Зато было объявлено, что «Газпром» в минувшем году выплатил рекордный объем налогов — более 5 трлн рублей. Повлияет ли это как-то на его градостроительные планы — не комментировалось.



Яхт-клубы

Параллельно «Газпром» без лишней помпы ведет подготовку к двум амбициозным проектам, приближающим превращение Петербурга в яхтенную столицу если не всей Балтики, то уж точно — России.

Летом 2022 года было объявлено о намерениях «Газпрома» построить крупный туристический кластер в Горской на месте бывшей базы предприятий, строящих Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений. Сейчас там уже начата разработка мастер-плана и проекта планировки. Идет проектирование, рассказывают причастные к проекту специалисты.



Эти места откровенно простаивали после достройки дамбы и, вообще-то, уже имели инвестора — корпорацию «Мегалайн», связанную с видным городским предпринимателем Евгением Пригожиным. Подписанное годом ранее на ПМЭФ соглашение с ним было разорвано, что дало повод инвестору заявить о не очень высоком доверии к обещаниям Смольного.

Транспортно-пересадочные узлы

Именно «Мегалайн» планировал и всерьез готовил, возможно, один из самых полезных для города транспортных проектов — 61 транспортно-пересадочный узел, которые бы объединяли на периферии метро, электрички и автотранспорт в единую систему — так, как это уже реализовано в Москве.



Идея о том, как использовать многочисленные железнодорожные рельсы, мало используемые сегодня, витает в воздухе давно. Еще больше напрашивается мысль об удобной пересадке с метро на электричку — ну хотя бы на уже действующих вокзалах, не говоря уже о находящихся вплотную друг к другу ж/д и метростанциях вроде «Удельной». А уж разговоры о едином билете на поезд и подземку — это уже просто какая-то научная фантастика.

Нетрудно догадаться, что обострение разногласий между чиновниками Смольного и владельцами «Мегалайна» поставило его проекты на такую глубокую паузу, что даже спрашивать о них неудобно. Из всего хорошего, что структуры Евгения Пригожина задумывали для реализации в Петербурге, удалось лишь воплотить в жизнь превращение долгостроя на Зольной улице в «Вагнер Центр». Впрочем, он получил такой резонанс в российских и международных медиа, что никакие ТПУ и туристические кластеры не могли бы затмить.



Новый мост через Неву

В Петербурге давно стало общим местом подшучивать над невысоким темпом развития метро. Программа строительства новых водных переправ имеет много общих черт: громадные планы на десятки крайне нужных городу объектов, до зубной боли долгое их проектирование и перепроектирование, перетекание проектов из одной долгосрочной программы в другую и мучительный поиск денег — то у частных инвесторов, то у Москвы. Разве что красочные футуристические карты будущих десятков мостов и тоннелей не публикуются по два раза в год, в отличие от метро.

Программа под условным названием «Шесть мостов» (по количеству крупных переправ через Неву) стартовала в городе еще при Валентине Матвиенко и предполагала возведение 34 новых переправ по всему городу через реки и каналы. Хотя, конечно, специалисты без труда находят в советских архивах чертежи почти всех из заявляемых сейчас как новые проектов. Почему с этим все так грустно, «Фонтанка» подробно разбиралась.



Наиболее перспективным в последнее время казался Большой Смоленский мост. Он запланирован примерно в 3 км ниже по течению от Володарского моста и в полутора — от перспективного моста в створе Фаянсовой улицы, задуманного в рамках проекта ВСД.



Большой Смоленский мост соединит берега Невы, которые в этих местах по обе стороны осваиваются крупнейшим городским девелопером — «Сэтл груп». Именно он занимается проектированием переправы в качестве помощи городу. Срок окончания «бумажных» работ запланирован на 2023 год.

Предварительно планировалось, что город достроит Большой Смоленский мост к 2028 году, однако недавно Александр Беглов признал сдвиг сроков — теперь это 2030 год. К слову, финансирование этого проекта сейчас увязывают с налоговыми отчислениями в казну города от «Газпрома».

Орловский тоннель — 2



Еще один крупный инфраструктурный проект времен Валентины Матвиенко — Орловский тоннель. Речь о нем зашла при ней как об альтернативе запроектированному еще с советских времен мосту в створе Феодосийской улицы. Семь километров Малоохтинской, Свердловской и Арсенальной набережных между Малоохтинским и Литейный мостом — это, конечно, непростительно много для огромного европейского мегаполиса. Положа руку на сердце, даже построенные неподалеку Феодосийский мост (ну или Арсенальный, или Ватутинский, по названиям выходящих к Неве улиц) и Орловский тоннель — оба получили бы вполне ощутимую загрузку. Но пришлось выбирать, и остановились на многократно более дорогом проекте, на который, впрочем, был инвестор.

Однако Валентина Матвиенко ушла, а с ней поникли и многие крупные городские проекты. И реинкарнация Орловского тоннеля оказалась редким и приятным исключением. Новый инвестор — корпорация ВЭБ.РФ в партнерстве с крупными московскими мосто- и тоннелестроителями.



Известно, что тоннель планируют вместо одиночного двухэтажного сделать менее грандиозным (два более узких хода по две полосы в каждую сторону). Сейчас в этом проекте мяч, что называется, на стороне Смольного. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов еще в конце лета 2022 года попросил чиновников также поучаствовать в подготовке документации.

Трамвай в Славянку

А вот не очень грандиозный, но тоже нужный городу и его новым предместьям трамвай от Купчино, похоже, рискует самым быстрым по исполнению в сегодняшнем списке «Фонтанки».



Подготовка к проектированию этой линии началась еще в 2016 году. Концессионеры — АБЗ-1 и Газпромбанк — были обозначены в 2018 году. Разговоры о том, кто, сколько дает денег, похоже, завершились этой осенью — в бюджете города заложено 23 миллиарда.

Зато строительство — реальное, а не на бумаге — уже началось. Более того, рассматривается — всерьез — вопрос о продлении линии до аэропорта «Пулково». Если это удастся сделать, можно будет подвести черту под сразу несколькими громкими проектами соединения города с воздушными воротами в обход пробок — от электричек до метро.



Корейское возрождение автопрома

В 2022 год корейский автоконцерн Hyundai въехал с грандиозными планами. Осенью 2021 года в Каменке заработал завод по выпуску двигателей Hyundai Wia («Хёндэ ВИА Рус»), где собирались выпускать 233 тысячи двигателей в год, а затем локализовать такие компоненты, как блоки цилиндров и их головки, коленвал, поршни и т.д.

На выкупленном заводе GM Hyundai намеревалась начать выпуск моделей Hyundai Tucson, Hyundai Palisade, Kia Sportage в 2023 году. А дочка поставщика корейского концерна ООО «СВ Рус» была готов дать новую жизнь еще одному остановленному производству — заводу Ford во Всеволожске. Другой поставщик ООО «Питерформ» планировал в 2023 году запустить вторую очередь предприятия в Каменке. Общая сумма инвестиций превысила 60 млрд рублей.

С началом событий на Украине предприятие Hyundai, завод двигателей Hyundai Wia и поставщики концерна ушли в простой. С заказчиком строительства завода двигателей судятся подрядчики, с которыми он не рассчитался. Проект реконструкции площадки General Motors был заморожен. Сам автозавод Hyundai с начала 2023 года приступит к консервации завода и сокращению штата, однако на предприятии возобновился выпуск деталей для предприятий в Казахстане. На вопрос о планах сокращения штата на Hyundai Wia в пресс-службе на момент публикации не ответили.



«Тучков Буян»

Парк на Ватном острове, территория которого изначально предназначалась для Судебного квартала, пообещал петербуржцам во время предвыборной кампании Александр Беглов. За прошедшее время с размахом провели конкурс концепций, определили победителя, но потом проект встал на паузу. Власти Петербурга утверждают, что об отказе от идеи парка в этом месте речи не идет. Но пока на участке идут работы по строительству дворца танца и комплекса зданий Верховного суда: контракт на корректировку проекта в конце декабря 2021 года заключило управделами президента.



В пояснительной записке к корректировке адресной инвестпрограммы от ноября 2022 года объект назван как «Строительство комплекса административных зданий Верховного Суда Российской Федерации и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, инженерно-технического блока, современного общественного пространства Арт-квартала». Пока работы, которые ведет управделами президента, не завершены город не может приступить к прокладке улицы Сперанского, которая должна пройти вдоль парка должна к набережной, следует из документа. Что само по себе красноречиво говорит о сроках.



К зданию Пеньковых складов вблизи арт-квартала проявляет интерес Газпром.

Конюшенное ведомство

Эпопея с реконструкцией бывших императорских конюшен началась весной 2010 года, когда губернатор Валентина Матвиенко подписала постановление о передаче Конюшенного ведомства структуре «Плаза Лотос групп» (PLG) братьев Зингаревичей. Против выступили градозащитники, добившиеся изгнания инвестора.

После нескольких перипетий в мае 2022 года конкурс на право аренды здания Конюшенного ведомства по программе «рубль за метр» выиграло московское ООО «Бахчасарай», которое связывают с бизнесменом Годом Нисановым. В июне был заключен договор. Компании предстояло в ближайшие два года подготовить и согласовать проект сохранения объекта, в течение семи лет — провести все работы.

Однако отсеянные претенденты АО «Альфа», ООО «Бимс» и АО «Футуро» пожаловались в УФАС, а после того как антимонопольщики встали на сторону города, пошли в суд. В ноябре арбитражный суд признал итоги аукциона и заключенный договор недействительными. Город в лице «Фонда имущества» пытается обжаловать решение.



Новая Голландия

О том, что все реставрационные и строительные работы в «Новой Голландии» временно приостановлены», стало известно в июне 2022 года. На момент публикации в пресс-службе не прокомментировали, изменилась ли ситуация на данный момент.

Третий и завершающий этап реставрации должен был затронуть здания вокруг арки Валлен-Деламота, построенной в XVIII веке. На сайте проекта отмечается, что он должен завершиться к 2025 году. На инвестиционном портале Санкт-Петербурга еще в июне сообщалось, что работы на острове закончат в 2028 году. Теперь финальный срок указан как 2031 год. Объем инвестиций — более 14 млрд рублей.



Причины остановки работ не сообщались, но не исключено, что это может быть связано с заморозкой активов Романа Абрамовича после того, как он попал под санкции ЕС.

«Гавань 2.0»



На ПМЭФ-2021 группа компаний «Севкабель» договорилась со Смольным, что совместно с сетью отелей «Азимут» займется обновлением «Морского вокзала» на Васильевском острове. За 3,1 млрд рублей планировалось переделать терминал под отель, вокруг создать общественное пространство с набережной. Однако город так и не передал недвижимость инвесторам. По информации «Фонтанки», городские власти пока решили отказаться от передачи самого здания терминала, поскольку его сдача в аренду под офисы и общежитие — сейчас является единственным источником дохода «Пассажирского порта «Морской фасад», который остался без иностранных туристов. Однако проект по созданию променада все же будет реализован. В пресс-службе «Севкабель Порт» «Фонтанке» сообщили, что в 2023 году компания рассчитывает приступить к благоустройству земельного участка «Морского вокзала» для «его интеграции в общественно-деловое пространство «Севкабель Порт». «В данный момент мы плотно работаем в рамках заключенного с городом соглашения на ПМЭФ-21 и надеемся, что в случае активного включения города наш процесс будет более плодотворным», — прокомментировали в «Севкабель Порт».



Круизная компания

О запуске региональной судоходной компании Смольный заговорил еще в мае 2017 года — под эгидой возрождения отечественного судоходства на Балтике. В 2019 году была создана компания ООО «Балтийские пассажирские линии», на 100 % принадлежащая городу. Судно хотели получить уже к 2024 году. Потенциальным подрядчиком готова была выступить Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Сейчас в ООО «БПЛ» один сотрудник. «Пока такие обстоятельства, что развивать не получается», — признал в беседе с «Фонтанкой» глава АО «Пассажирский порт «Морской фасад» Вадим Каширин. Но говорить, что проект поставлен на паузу не корректно, считает он. «ОСК работает в рамках совместной рабочей группы: выделили средства на разработку проекта и определение стоимости судна», — пояснил глава «Морского фасада». Сам «Морской фасад», который в последний раз принимал круизные лайнеры осенью 2019 года, приносит городу убытки. Однако в Смольном считают необходимым сохранить инфраструктуру, несмотря на то, что в ближайшие годы гостей в порту не предвидится. В этом году АО получило льготы по имущественным налогам на 300 млн рублей, в будущем году меру поддержки планируют сохранить.



Невская мануфактура

После пожара 2021 года на «Невской мануфактуре» идут противоаварийные работы. Воссоздать планируют все, что составляет предмет охраны, — это стены, дореволюционные анкерные металлические конструкции на фасаде, которые теперь будут выполнять скорее декоративную функцию, конфигурацию кровли и другие элементы.

Но в историческую канву будут вписывать современность — жилые квадратные метры. Общая площадь жилого квартала составит около 30 га. Его будут строить и проектировать за счет инвесторов. Примерно половина этой территории в собственности «Невской мануфактуры». Вторая часть принадлежит ООО «Невское наследие», связанному с застройщиком «БФА-Девелопмент».

Красный треугольник

Комплекс бывшего завода «Красный треугольник» в последние годы постоянно становится фигурантом сводок о пожарах и обрушениях.



На ПМЭФ-2021 город заключил инвестсоглашение с УК «БИО», которую называют крупнейшим частным собственником на территории бывшего завода. По данным «Фонтанки», за проектам редевелопмента, который оценивается в 60 млрд рублей, стоит группа собственников, которую связывают со структурами петербургского миллиардера Игоря Минакова, скончавшегося в 2018 году.

Реконструкцию тормозило, в том числе, отсутствие утвержденных предметов охраны. Но осенью 2022 года дело наконец сдвинулось с мертвой точки. В октябре КГИОП опубликовал историко-культурную экспертизу «Красного треугольника», подготовленную специалистом по промышленной архитектуре Маргаритой Штиглиц. Она заключила, что объект имеет все основания для включения в реестр региональных памятников, но часть корпусов историко-культурной ценностью не обладают и должны быть исключены. В декабре члены рабочей группы Совета по сохранению культурного наследия при правительстве города согласилась с необходимостью включения комплекса в реестр объектов культурного наследия с предложенным экспертом планом границ и предметом охраны.



Галина Бояркова, Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»