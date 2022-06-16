Смольный подписал соглашение о туристическом кластере в «Горской»

Санкт-Петербург, АО «Корпорация Туризм.РФ» и СПбРСОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» подписали соглашение о намерениях по проекту туристического кластера на территории бывшей строительной площадки «Горская». Перед этим с нее «потеснили» другого инвестора.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», документ подписан 16 июня в рамках ПМЭФ-2022. Речь идет о территории в 130 га. В проект входят яхтенный порт с инженерно-технической инфраструктурой, многофункциональный развлекательный центр, объекты туристской и спортивной инфраструктуры, общественно-деловое пространство.
Объем инвестиций составит не менее 10 млрд рублей. Как уточнил командор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Владимир Любомиров, кластер должен занять всю территорию «Горской», а яхтенная инфраструктура будет включать объекты сервиса для судов.
«Фонтанка» подробно рассказывала о проекте, а также о том, что фактически он делит одну территорию с другим проектом — компании «Мегалайн». С ней город также подписывал первичное соглашение на форуме, но год назад, документы такого формата не влекут имущественных обязательств. За полчаса до подписания соглашения с «Яхт-клубом Санкт-Петербурга» «Мегалайн» презентовал свой проект и заявил, что он не будет реализован, так как Смольный расторг с ним соглашение.