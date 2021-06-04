«Красный треугольник» не теряет надежды превратиться в общественное пространство

Стороны договорились обеспечить сохранность и развитие выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», общей площадью порядка 120 тысяч кв. м и примыкающих зон комплексного развития территорий.
Территории «Красного треугольника» приспособят под офисы, гостиницы, апартаменты. Также планируется размещение спортивных площадок, магазинов, ресторанов, кинотеатра, детских зон и пр. Пространство между зданиями планируется максимально озеленить и благоустроить, сохранив исторический архитектурный облик достопримечательного места.
Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о забуксовавшем проекте редевелопмента «Красного треугольника». Одна из причин — в большом количестве собственников, которым сложно договориться между собой.