«Красный треугольник» не теряет надежды превратиться в общественное пространство

Основным собственником «Красного треугольника» по объему площадей является город. Ему принадлежит 9,9 из 34 га земли, а также 205 из 545 тыс. кв. м площадей, согласно инвентаризации Фонда имущества Петербурга. В составе объекта культурного наследия у города около 100 тыс. кв. м.



В 2017 году «Красный треугольник» включили в число 15 зон комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ). Но против этого восстали другие собственники «Красного треугольника». В частности« УК «БИО», которой особенности КУРТ мешают приспосабливать объекты для современного использования, благоустраивать и обслуживать территорию вокруг, попросила исключить из этой зоны городской участок площадью 7,6 га, на котором находятся более 20 корпусов завода, включая корпус № 246.



ООО «УК «БИО» учреждено в 2005 году Галиной Батьяновой, Светланой Вичиковой и Светланой Кузнецовой. Женщины владеют фирмой в равных долях. Кузнецова ранее возглавляла и владела 100% компании «Строймаркет Плюс», которая в июле 2020 года присоединилась к «УК «Музей». Той, в свою очередь, принадлежит «Агентство Территориального Развития «Треугольник». Оно владеет здесь участками (1,6 га) и нежилым зданием 1901 года (14,8 тыс. кв. м). Группу этих компаний (ГК «Музей») связывают со структурами петербургского миллиардера Игоря Минакова, скончавшегося в 2018 году.