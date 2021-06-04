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«Красный треугольник» не теряет надежды превратиться в общественное пространство

Частный собственник «Красного треугольника» договорился со Смольным о развитии территории

На территории бывшего завода «Красный треугольник» на Обводном канале будет создано общественное пространство. Соглашение о намерениях было подписано 4 июня в рамках Петербургского международного экономического форума между правительством Северной столицы и ООО «Управляющая компания «Бюро имущественных операций».

Стороны договорились обеспечить сохранность и развитие выявленного объекта культурного наследия «Комплекс товарищества Российско-американской резиновой мануфактуры «Треугольник», общей площадью порядка 120 тысяч кв. м и примыкающих зон комплексного развития территорий.

Территории «Красного треугольника» приспособят под офисы, гостиницы, апартаменты. Также планируется размещение спортивных площадок, магазинов, ресторанов, кинотеатра, детских зон и пр. Пространство между зданиями планируется максимально озеленить и благоустроить, сохранив исторический архитектурный облик достопримечательного места.

Ранее «Фонтанка» подробно рассказывала о забуксовавшем проекте редевелопмента «Красного треугольника». Одна из причин — в большом количестве собственников, которым сложно договориться между собой.

Основным собственником «Красного треугольника» по объему площадей является город. Ему принадлежит 9,9 из 34 га земли, а также 205 из 545 тыс. кв. м площадей, согласно инвентаризации Фонда имущества Петербурга. В составе объекта культурного наследия у города около 100 тыс. кв. м.

В 2017 году «Красный треугольник» включили в число 15 зон комплексного и устойчивого развития территории (КУРТ). Но против этого восстали другие собственники «Красного треугольника». В частности« УК «БИО», которой особенности КУРТ мешают приспосабливать объекты для современного использования, благоустраивать и обслуживать территорию вокруг, попросила исключить из этой зоны городской участок площадью 7,6 га, на котором находятся более 20 корпусов завода, включая корпус № 246.

ООО «УК «БИО» учреждено в 2005 году Галиной Батьяновой, Светланой Вичиковой и Светланой Кузнецовой. Женщины владеют фирмой в равных долях. Кузнецова ранее возглавляла и владела 100% компании «Строймаркет Плюс», которая в июле 2020 года присоединилась к «УК «Музей». Той, в свою очередь, принадлежит «Агентство Территориального Развития «Треугольник». Оно владеет здесь участками (1,6 га) и нежилым зданием 1901 года (14,8 тыс. кв. м). Группу этих компаний (ГК «Музей») связывают со структурами петербургского миллиардера Игоря Минакова, скончавшегося в 2018 году.

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