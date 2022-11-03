Исторические стены с современной начинкой. Показываем, как восстанавливают «Невскую мануфактуру» и что будет внутри

На территории сгоревшей в апреле 2021 года «Невской мануфактуры» все еще идут противоаварийные работы, но там уже стало достаточно безопасно, чтобы можно было запустить журналистов. «Фонтанка» показывает уцелевшую часть памятника со следами пожара и очертания будущего жилого квартала, — пока только на бумаге, — где будут садики, бассейны, спортивные и культурные объекты.



Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Как известно, пожар начался в помещениях арендатора, который занимался изготовлением надувных лодок. Могучее историческое здание, передовое и современное на 19 век, но не вписывающиеся в современные противопожарные нормы, вспыхнуло и сложилось внутри, как карточный домик. Оно состояло из деревянных и металлических перекрытий, которые от температуры деформировались и просто обрушились. Корпус, с которого все началось, пострадал больше всего, и сейчас снаружи видно, как расплавившиеся чугунные балки повисли вдоль фасада, как вареные макаронины.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Внешние толстые кирпичные стены уцелели примерно на 90%, как сообщил «Фонтанке» представитель собственника здания АО «Невская мануфактура». Это один из трех исторических объектов на территории комплекса, которые устояли. Водонапорная башня чудом не пострадала, находясь в эпицентре пожара, а бывший домик владельца фабрики Торнтон огонь практически не тронул. Ветер в тот день был к нему милостив и дул в противоположную сторону.

«Пожар был в апреле 2021 года. Меня часто спрашивают, почему все так долго происходит. Потому что таких пожаров, к счастью, в Петербурге не было давно и, надеюсь, никогда больше не будет. Все это время шла подготовительная работа к тем противоаварийным работам, которые позволят удержать стены в том положении, в каком они находятся, — сказал во время пресс-подхода 3 ноября председатель КГИОП Сергей Макаров. — Стены самонесущие. Нельзя сказать, что они стоят на честном слове, но, по сути, это так. Вообще удивительно, что они стоят в вертикальном положении до сих пор, учитывая отсутствие каких-то горизонтальных связей между ними».



Сейчас рабочие подрядного проектно-строительного бюро «Жилстрой», входящего в группу «БФА-Девелопмент», устанавливают по периметру специальные металлические конструкции — контрфорсы. Они позволят удержать стены в вертикальном состоянии и сохранить их в процессе воссоздания. Здание поделили на 10 участков, на которых будет установлено в совокупности 28 контрфорсов. Затем в оконные проемы заведут еще металлические конструкции, которые позволят удерживать стены с двух сторон, а над ними перемычками установят швеллера. Ожидается, что этот этап противоаварийных работ закончится в апреле-мае 2023 года.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Все это позволит рабочим с техникой наконец зайти внутрь здания и разобрать завалы, которые остались там еще после пожара на территории около 20 тыс кв. м. До сих пор делать это небезопасно, потому что стены могут упасть. Объем работ, по словам Макарова, огромный. После этого подрядчик сможет приступить к разработке проекта по воссозданию здания.

Восстановить планируют все, что составляет предмет охраны — это стены, дореволюционные анкерные металлические конструкции на фасаде, которые теперь будут выполнять скорее декоративную функцию, конфигурацию кровли и другие элементы. Научная дискуссия идет только относительно английских чугунных колонн, которые были на каждом этаже здания. Всего их было 1200, но сохранились только 10%. Эта малая часть точно будет использована в интерьере, но нужно ли восстанавливать остальные, а если да, то как? Готового ответа на этот вопрос у КГИОП пока нет.



Это, в общем-то, основная историческая канва, в которую будут вписывать современность — жилые квадратные метры. Непосредственно в здании Невской мануфактуры их будет около 170 тысяч, а всего на этой и соседней территориях предположительно построят 335 тыс. кв. м жилья.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Проект застройки бывших фабрики Товарищества шерстяных изделий «Торнтон» и Бумажной фабрики Варгуниных был разработан около шести лет назад «Студией 44» архитектора Никиты Явейна. Как отмечает гендиректор АО «Невская мануфактура» Геннадий Приходько, по этому проекту и будет продолжаться работа, возможно, с незначительными корректировками.



«Сегодняшняя ситуация заставляет нас нести серьезные затраты. Он [проект] стал намного дороже, но мы это будем делать», — говорит он. На вопрос насколько подорожал проект после пожара, глава компании уклончиво ответил: «на сотни миллионов рублей». Хотя, насколько известно «Фонтанке», в сотни миллионов оцениваются как минимум противоаварийные работы и консервация, не говоря уже о восстановлении памятника.

«Сроки — вопрос пока открытый. Мы двигаемся с КГИОПом поэтапно. Все будет зависеть от того, как мы проведем консервацию <...>. Пока сказать не можем», — подчеркнул он.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Общая площадь жилого квартала составит около 30 га. Его будут строить и проектировать за счет инвесторов. Примерно половина этой территории в собственности «Невской мануфактуры». Вторая часть принадлежит ООО «Невское наследие», связанному с застройщиком «БФА–Девелопмент». Компании выносили проект на рассмотрение Градостроительной комиссии Петербурга. Она решила, что дополнительно девелоперам придется построить большую школу, четыре детсада, поликлинику, отремонтировать дороги и отдать несколько помещений под молодежный клуб и библиотеку.

Все эти объекты есть в проекте планировки территории (ППТ). Предварительно, в первой очереди планируют построить один детский сад на 120 мест и ввести в эксплуатацию в 2024 году. В 2027 году должны появиться школа (1525 мест), два детсада (180 и 220 мест) и поликлиника. Третья очередь предусматривает ввод детсада (225 мест) и кабинета врача общей практики в 2029 году. Кроме того, в ППТ есть место для 15 новых спортивных объектов, трех спортзалов и двух культурно-досуговых центров. Сроки и детали, вероятно, еще могут измениться.



Во внутреннем дворике «Невской мануфактуры» собираются разместить один из детсадов с бассейном, а в историческом здании фабрики Варгуниных — спортзал и культурный центр.

В марте ППТ выносился на обсуждение, но не был утвержден. Как говорили «Фонтанке» в компании, это произошло, потому что перед его подписанием нужно получить несколько отдельных технических согласований от города. Повторно проект на согласование пока не выносился.

